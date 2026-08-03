影／竹聯幫成員「綁腿」藏毒闖連江 2波掃蕩逮12人扣百萬喪屍煙彈

福建連江地檢署去年底查獲有毒品從台灣走私進入馬祖，追查後鎖定具竹聯幫背景的潘姓男子等人，以「人體夾帶」綁在大腿、郵寄包裹方式運毒，供應連江地區毒販，販賣依托咪酯等毒品，檢警今年分兩波搜索，帶回同具竹聯幫背景的幕後首腦黃姓男子等12人，查扣喪屍煙彈原料，可製成5700顆煙彈，市價破百萬元，檢方聲押潘等4人獲准，近日偵結依毒品罪起訴。

刑事局智財大隊偵二隊指出，此案由福建連江地檢署主任檢察官楊翊妘指揮，從去年底調查，發現毒品經台灣運入連江地區流通，先查獲兩名毒犯後，長期蒐證、逐層溯源後查知，具竹聯幫背景的潘姓男子（52歲）等人以人體夾帶、或佯稱以「印刷品、藝術品」等名目郵寄包裹，供毒給連江毒販鄭姓男子（50歲）等人販售，確認集團是以竹聯幫背景的黃姓男子（52歲）為首的販毒網絡。

專案小組認時機成熟後，今年3月30日執行第一波查緝，拘提潘男等7人；6月14日發動第二波專案，拘提黃男等3人到案，全案共12人落網。

全案查扣海洛因2.4公克、安非他命78.19公克、依托咪酯原液7瓶（重236.08公克）及菸油、菸彈等製毒販毒工具；依托咪酯原料估可製成逾5700顆喪屍煙彈，市價約114萬元，海洛因、安非他命市值則分別約1萬元、15萬6000元。

全案依依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例，移送連江地檢署偵辦，潘男等4人經聲押獲准。

刑事局重申政府緝毒決心，行政院整合檢察、警政、調查、憲兵、海巡及關務六大系統，鎖定「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」三大主軸；依托咪酯類「喪屍煙彈」已在今年6月27日起列為第一級毒品，製造、運輸與販賣最高可判處死刑，呼籲民眾如發現不法情事，能勇於向警方舉發，共同維護社會治安。

刑事局破獲黃姓男子為首的毒品集團，今年分兩波搜索、攻堅，帶回12人，查扣市價破百萬元的喪屍煙彈原料等毒品。記者陳宏睿／翻攝

刑事局破獲黃姓男子為首的毒品集團，今年分兩波搜索、攻堅，帶回12人，查扣市價破百萬元的喪屍煙彈原料等毒品。記者陳宏睿／翻攝

刑事局破獲黃姓男子為首的毒品集團，今年分兩波搜索、攻堅，帶回12人，查扣市價破百萬元的喪屍煙彈原料等毒品。記者陳宏睿／翻攝

刑事局破獲黃姓男子為首的毒品集團，今年分兩波搜索、攻堅，帶回12人，查扣市價破百萬元的喪屍煙彈原料等毒品。圖／刑事局智財大隊提供

刑事局破獲黃姓男子為首的毒品集團，今年分兩波搜索、攻堅，帶回12人，查扣市價破百萬元的喪屍煙彈原料等毒品。記者陳宏睿／翻攝