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高雄毒駕違規迴轉拒檢撞傷1警 路人圍捕壓制犯嫌哀號「我怕怕」
陳姓男子今天凌晨1時30分許駕車在高市九如二路違規迴轉，警方見狀盤查，發現陳無照駕駛、眼神渙散，沒料，陳卻趁機拒檢衝撞，致1名警員手腳擦挫傷，支援警網趕至將陳圍捕，路人目擊陳被逮時不斷哀號，後被警方測出毒駕並搜獲毒品。
三民一警分局十全派出所員警今天凌晨1時30分許執行巡邏勤務時，於九如二路與山東街口見一輛轎車違規跨越雙黃線迴轉，遂上前盤查。
警方盤查身分時，發現駕駛陳姓男子（50歲）無照駕駛，眼神渙散，車中飄散毒品味，警方要求陳下車受檢時，陳卻心虛拒檢，趁機駕車欲逃離現場，過程中，一名站在車門旁的黃姓警員被車門打中，致手腳擦挫傷。
黃員仍負傷揪住陳男，和趕抵的警網合力將陳壓制在地，過程中，陳不斷哀號，網友直擊拍下過程PO網，生動描述犯嫌因吸毒、毒駕和妨礙公務，被壓在地上哀號說「我怕怕」。
後警方在陳男車上起出安非他命2小包及依托咪酯煙彈1顆，並依規定對陳男施以毒品唾液快篩，結果呈安非他命陽性反應。
陳坦承因車上藏有毒品，見警盤查心虛才拒檢，全案警訊後依妨害公務、公共危險及違反毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦，並建請聲押。
另陳男無照、毒駕並拒檢逃逸以及交通違規部分，警方對陳開出4張罰單，累計最高可處41萬6900元罰鍰。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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