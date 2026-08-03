影／宜蘭南澳清潔隊員驚爆毒駕、酒駕 接連出包管理鬆散挨批離譜

宜蘭南澳鄉爆發清潔隊員毒駕，傅姓隊員日前因吸毒逆向行駛，被警方發現行徑怪異，上前攔查見其神色慌張、眼神呆滯，當場快篩驗出安非他命毒品陽性反應，已無法安全駕駛，且有吸毒前科。據了解，另一清潔隊員30日也發生酒駕撞車，公務員接二連三傳出酒駕毒駕，鄉公所管理鬆散已危及地方治安。

警方調查，50歲傅姓清潔隊員上月21日近中午11點多下班，把駕駛的小貨車逆向停在清潔隊馬路旁，打卡下班後，直接開車在蘇花路上逆向行駛，南澳分駐所員警執行巡邏勤務時，見小貨車逆向違規，鳴笛追車，在路口轉彎處攔下這輛貨車，盤查時傅男言詞閃爍、神情慌張，注意力無法集中。

經實施唾液快篩後，呈現安非他命毒品陽性反應，警方研判駕駛在開車前疑有施用毒品，已經達不能安全駕駛狀況，被帶回派出所製作筆錄，全案依公共危險、毒品危害防制條例罪嫌移請宜蘭地檢署偵辦。警方更進一步查出傅男涉有吸毒前科，民國107年因吸食安非它命，遭南澳鄉公所清潔隊解職，隔年復職，如今又出事。

南澳鄉清潔隊員勤務「出包」不只這件，上月30日漢姓清潔隊員酒後駕駛垃圾車上路，載運垃圾前往利澤焚化爐途中，疑因酒後恍惚追撞前方轎車，警方獲報到場聞到漢男全身酒氣，酒測值達每公升0.36毫克，超過法定標準，依公共危險罪送辦；今年6月間，兩名清潔隊員騎車未戴安全帽，疑似酒駕被貼在網路社群也引發熱議。

全縣相當罕見的清潔隊員毒駕及酒駕，接二連三發生在南澳鄉，讓人直呼「誇張」，管理螺絲鬆了，但鄉長李勝雄於事發幾天來不但未接媒體電話，也不回應，此事也引發縣府環保局關切，要求南澳鄉公所立即檢討改善。

據了解，鄉公所取消二名涉案隊員的清潔獎金，調整職務不能擔任駕駛，只負責垃圾整理清運。清潔隊表示，日後視檢方偵辦狀況，再召開考績會決定二人去留。

南澳屬於山地偏鄉，有些清潔隊員愛喝酒，幾乎眾所周知，但同屬山地的大同鄉清潔隊管理就相當嚴謹。南澳清潔隊今天表示，隊員上下班時會各進行一次呼氣酒測，仍有隊員利用兩次酒測的空檔喝酒，逃避抽測，公所內部已開會檢討，決定增加酒測頻率，同時邀請專家學者上課，加強勤務紀律。

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南澳鄉公所清潔隊員涉嫌逆向毒駕，駕駛的小貨車遭員警攔下，傅姓駕駛當場被驗出安非他命毒品陽性反應，已經無法安全駕駛，而且還有吸毒前科，該公所清潔隊連爆毒駕、酒駕，震驚地方。圖／警方提供

發生在上月30日的南澳鄉另一起清潔隊員執勤酒駕，追撞前車，駕駛被依公共危險罪送辦。南澳清潔隊員連爆毒駕酒駕，接二連三出事，震驚地方。 圖／民眾提供

南澳鄉公所清潔隊員涉嫌逆向毒駕，遭員警攔下，當場快篩驗出安非他命毒品陽性反應，已經無法安全駕駛，而且還被查出有吸毒前科，該公所清潔隊連爆毒駕、酒駕，震驚地方。圖／警方提供

南澳鄉公所清潔隊員涉嫌逆向毒駕，警方鳴笛追車攔查，傅姓駕駛當場被驗出安非他命毒品陽性反應，已經無法安全駕駛，而且還有吸毒前科，該公所清潔隊連爆毒駕、酒駕，震驚地方。圖／警方提供