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岡山車禍 撞死6旬翁逃逸 毒駕男遭押

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導

高雄市陳姓男子涉嫌吸食「喪屍煙彈」後開車，闖紅燈撞擊吳姓男子騎乘機車，吳經送醫不治。記者張議晨／ 翻攝
高雄市陳姓男子涉嫌吸食「喪屍煙彈」後開車，闖紅燈撞擊吳姓男子騎乘機車，吳經送醫不治。記者張議晨／ 翻攝

高雄市陳姓男子涉嫌吸食依托咪酯類「喪屍煙彈」後開車，闖紅燈撞擊吳姓男子騎乘機車，吳經送醫不治，警方施以唾液毒品快篩檢出陳有依托咪酯類反應，逮捕依公共危險等罪移送，檢方聲押昨凌晨獲准，發現同車乘客陳姓男子是車主，認為出借車輛涉及幫助犯，命十萬元交保。

據了解，被撞死的六十一歲吳姓男子是油漆工，因身體問題剛退休，車禍地點離他住家不遠，當時出門要買晚餐，卻在半路遇毒駕身亡。吳的兒子受訪說，吳是滿分的爸爸，當時他接到父親車禍消息，載胞弟經過車禍現場，卻看到父親的安全帽，「現在毒駕比酒駕更扯，什麼時候失控、誰死都不知道」，家屬無法接受，應處罰鞭刑。

立委柯志恩昨慰問死者家屬後說，家屬認為「毒駕比酒駕更可怕」，他們不希望父親的犧牲，只換來一時關注，更不願再有人因毒駕而失去摯愛，盼徹底斬斷毒品源頭，避免下一個家庭承受同樣悲劇。

警方調查，吳姓男子上月卅一日下午四時許騎機車，沿高雄岡山區成功路行駛經嘉新東路口，卅四歲陳姓男子駕駛休旅車載同齡陳姓男子自嘉新西路陸橋下橋，闖紅燈左轉撞上吳騎乘機車，吳被撞飛重摔路中央，現場留下一灘血跡；陳繼續往前行駛未停車查看，車頭頂著倒地的機車推行約三、四○○公尺才停下，機車與路面高速摩擦噴出火花起火燃燒，路過民眾協助撲滅火焰。

吳經送醫急救不治，岡山警分局壽天派出所員警獲報趕抵現場，發現陳姓駕駛人神色有異，施以唾液毒品快篩呈依托咪酯類陽性反應，當場逮捕，查出陳姓乘客是車主，兩人都曾被查獲毒品案，均帶回調查，未在車上發現毒品。

陳姓駕駛自稱務農，坦承吸食喪屍煙彈，開車載朋友；陳姓乘客坦承借車，對方是朋友，堅持要開車。警方對兩人採集尿液送驗，詢後依檢方指示均移送橋頭地檢署。

檢方相驗訊問，查出陳姓駕駛吸食喪屍煙彈後開車上路，行經肇事路口逆向、闖紅燈，撞擊機車後未停車查看，依毒駕致死、施用第一級毒品、肇事逃逸等罪聲押禁見；發現陳姓乘客涉嫌明知駕駛人施用毒品仍提供車輛，依幫助毒駕、過失致死等罪命十萬元交保。法院裁定陳姓駕駛羈押未禁見。

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毒駕 車禍 岡山

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