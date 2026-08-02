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父親節前夕失去慈父 家屬喊不要再有人因毒駕失去摯愛

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天慰問毒駕受害者家屬，事後轉述家屬心情說，家屬認為「毒駕比酒駕更可怕」，他們不希望父親的犧牲，只換來一時的關注，更不願再有人因毒駕而失去摯愛；盼徹底斬斷毒品源頭，避免下一個家庭承受同樣的悲劇。

7月31日下午，岡山區發生陳姓男子涉毒駕撞死62歲吳姓機車騎士事故，父親節前夕失去摯愛的父親，家人悲痛不已。柯志恩表示，肇事者最後竟僅以10萬元交保，這樣的結果令人難以接受，更讓社會擔心。

柯志恩有感而發說，高雄毒駕死傷人數高居六都第二，從左營毒駕拒檢、逆向衝撞，到三民衝撞市場、小港奪走三寶媽生命，如今又發生岡山悲劇，到底還要犧牲多少無辜生命，政府才願意真正正視毒駕問題？

柯說，立法院近日已陸續完成「刑法」及「道路交通管理處罰條例」修法，讓毒駕者必須為自己的行為付出代價。但修法之外，高雄更需要面對的是，反毒體系是否真正落實、是否能從源頭降低毒品危害。唯有從源頭防堵，才能避免下一個家庭承受失去親人的痛苦。

柯也批評，高雄是全台唯一設有毒品防制局的城市，但近年毒駕悲劇卻一再發生，毒品沒有因此變少，毒駕沒有因此減少，校園毒品問題也沒有因此改善。長期以來，毒防局存在功能定位不清、業務疊床架屋、缺乏實際執法權等問題。

柯認為，市府應全面檢討毒防局的定位與功能，重新整合反毒資源，把有限的人力與預算真正投入降低毒品犯罪、減少毒駕事故、杜絕毒品進入校園，而不是讓毒防局淪為徒有其名的組織。

「每一起毒駕悲劇的背後，都是一個破碎的家庭」柯志恩強調，高雄不能只有全台唯一的毒品防制局，更要有真正有效的反毒體系，別再讓下一個家庭承受同樣的傷痛。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

立委柯志恩慰問岡山毒駕事故死者吳姓男子的家屬，吳男家屬說，盼徹底斬斷毒品源頭，不要再有人因毒駕而失去摯愛。圖／取自柯志恩臉書
立委柯志恩慰問岡山毒駕事故死者吳姓男子的家屬，吳男家屬說，盼徹底斬斷毒品源頭，不要再有人因毒駕而失去摯愛。圖／取自柯志恩臉書

父親節 毒駕 酒駕 柯志恩 高雄

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