新北「仁堂內戰」受矚 警專案掃蕩12天逮126人：棒打出頭鳥

新北市樹林區、三峽區日前接連發生刺傷、槍擊、丟擲爆裂物等重大治安事件，檢警清查後發現一連串事件與竹聯幫仁堂勢力分支糾紛有關，被外界稱為「仁堂內戰」；為壓制不法氣焰，警政署發動為期12天的區域同步掃黑行動，重點打擊竹聯幫仁堂，共查獲犯嫌126人。

警方指出，專案期間動員警力1747人，搜索臨檢幫派圍事經營或經常活動的據點662處，查緝28個犯罪組織、查緝126人到案，查扣不法金流14萬9000元。

此次行動重點打擊高調活躍的竹聯幫仁堂，除全面掃蕩該勢力相關處所，台北市、新北市、桃園市警方更共同查獲具該勢力背景的犯罪組織8個、犯嫌32人，皆持續溯源追查犯罪成因及幕後首惡，強力查處並刨除幫派活動空間及金流。

警政署強調，政府守護民眾生命財產安全與社會治安的決心不容挑戰，「幫派零容忍」是最高鐵律。凡走過必留下痕跡，有犯罪必有跡證，任何膽敢高調行惡、挑戰公權力的不法分子，警察機關必迎頭痛擊且強力查處深掘活動脈絡，依法究辦，掃黑行動絕不止息。