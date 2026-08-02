桃警雷霆除暴查獲140案 失聯6年越籍男逃跑遭逮

桃園市警局桃園分局今天表示，1日晚間執行「雷霆除暴專案」，針對治安顧慮場所、易滋事據點及重要道路加強檢查。1名失聯6年越南籍男移工企圖逃逸，遭逮捕移請相關單位收容。

桃園分局中路派出所副所長鄭貴隆今天接受媒體聯訪表示，越南籍男子阿光（37歲）駕車行經路檢點時，因神情緊張、形跡可疑引起員警注意。警方要求將車輛停放安全處所受檢，阿光假意配合卻突然跳車逃逸，隨即遭現場警力合力制伏。經查，他6年前即遭通報失聯，全案依規定移請相關單位辦理。

鄭貴隆指出，這次專案共規劃10處路檢點、14處臨檢點，投入70名警力執行勤務。專案期間查獲竊盜13件13人、毒品22件21人、通緝31件26人、詐欺29件29人及公共危險27件27人等，合計查獲各類刑案140件、涉案137人。

桃園分局長王智民說，警方將持續透過雷霆除暴等專案勤務，加強查緝毒品、詐欺、竊盜及暴力犯罪，並強化治安熱點巡查與攔檢作為，維護轄區治安，保障市民生命財產安全。