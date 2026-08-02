快訊

小黃運將清晨陳屍車內 登山客驚見「尖刀插胸口」急報警

融資數據突然消失 是誰在「四貸同堂」熱潮下，不讓市場看清槓桿？

聽新聞
0:00 / 0:00

桃警雷霆除暴查獲140案 失聯6年越籍男逃跑遭逮

中央社／ 桃園2日電

桃園市警局桃園分局今天表示，1日晚間執行「雷霆除暴專案」，針對治安顧慮場所、易滋事據點及重要道路加強檢查。1名失聯6年越南籍男移工企圖逃逸，遭逮捕移請相關單位收容。

桃園分局中路派出所副所長鄭貴隆今天接受媒體聯訪表示，越南籍男子阿光（37歲）駕車行經路檢點時，因神情緊張、形跡可疑引起員警注意。警方要求將車輛停放安全處所受檢，阿光假意配合卻突然跳車逃逸，隨即遭現場警力合力制伏。經查，他6年前即遭通報失聯，全案依規定移請相關單位辦理。

鄭貴隆指出，這次專案共規劃10處路檢點、14處臨檢點，投入70名警力執行勤務。專案期間查獲竊盜13件13人、毒品22件21人、通緝31件26人、詐欺29件29人及公共危險27件27人等，合計查獲各類刑案140件、涉案137人。

桃園分局長王智民說，警方將持續透過雷霆除暴等專案勤務，加強查緝毒品、詐欺、竊盜及暴力犯罪，並強化治安熱點巡查與攔檢作為，維護轄區治安，保障市民生命財產安全。

雷霆 失聯 越南

延伸閱讀

新北強勢掃黑逮588人扣57槍！ 侯友宜宣布加碼1.6億AI科偵預算

影／安平這處都是鐵皮餐廳無住戶...他落腳經營賭場 警突擊搜索逮7人

大園女車手高鐵站置物櫃取款瞬間被逮 警成功阻詐20萬

婦遭假投資騙133萬再約面交75萬 警埋伏鶯歌逮女車手

相關新聞

新北強勢掃黑逮588人扣57槍！ 侯友宜宣布加碼1.6億AI科偵預算

新北市三峽及樹林日前接連發生黑幫砍人、開槍及丟擲爆裂物等重大社會案件，新北警啟動守城安民專案，18天內搜索14處逮捕24人並羈押其中5人，強勢掃蕩黑幫守護治安。新北市長侯友宜今天慰勉時也承諾將編列1.6億科偵預算及500萬刑事辦案費。

源春苦茶油苯駢芘超標食安風波擴大 嘉檢分他案入介入調查

嘉義源春製油廠代工苦茶油爆出苯駢芘超標，食藥署追查4品牌、8批次問題油品均指向源春，除衛生單位持續追查污染原因及原料來源，檢調也已正式介入。嘉義地檢署表示，目前已分「他案」，由暑股檢察官偵辦，並交由調查局嘉義縣調查站調查。

影／安平這處都是鐵皮餐廳無住戶...他落腳經營賭場 警突擊搜索逮7人

54歲廖姓男子挑選台南市安平區國平路上連綿的鐵皮餐廳，租下其中一間餐廳鐵皮屋2樓，經營賭博電玩及麻將職業賭場；因該地點附近沒有住家，即使夜間有不明男女進出、發出噪音聲響，也沒有居民會檢舉，讓廖有恃無恐。警方昨天深夜突擊搜索，一舉將廖等7人逮捕。

超越「立即可觸及處所」搜索無效！採尿鑑定又與許可書不同 毒犯無罪

許姓通緝犯去年遭警方逮捕並附帶搜索，因採尿驗出安非他命陽性反應，檢方起訴施用毒品罪。士林地方法院指警方搜索範圍超越「立即可觸及之處所」，雖取得檢察官核發的鑑定許可書，但採尿和送驗單位與許可內容不同，認定尿檢報告無證據能力，以罪證不足判許無罪。

附帶搜索拿捏難、採尿「鑑定機關」不同釀無罪 警：執法程序須嚴守

許姓男子尿液驗出安非他命陽性反應，因警方搜索、採尿程序遭認定違法獲判無罪。一名警官說，附帶搜索「立即可觸及處所」如何認定，常因個案情況不同，出現不同解讀；至於驗尿證據遭排除，採尿許可書上雖有明定鑑定機關，但警局實務上常有送配合的檢驗單位，若因此疏忽，恐成破口。

高雄62歲慈父出門買晚餐遭毒駕撞死 駕駛聲押死者家屬怒吼：要鞭刑

34歲陳姓男子吸食「喪屍煙彈」後駕駛休旅車，7月31日下午行經高雄嘉新東路與成功路口時闖紅燈，當場撞飛62歲吳姓機車騎士，吳男送醫不治，警方當場將陳男逮捕，橋頭地檢署複訊後，依毒駕致死向法院聲押；吳男家屬接受媒體訪問，氣炸認為毒駕應鞭刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。