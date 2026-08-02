新北強勢掃黑逮588人扣57槍！ 侯友宜宣布加碼1.6億AI科偵預算

新北市三峽及樹林日前接連發生黑幫砍人、開槍及丟擲爆裂物等重大社會案件，新北警啟動守城安民專案，18天內搜索14處逮捕24人並羈押其中5人，強勢掃蕩黑幫守護治安。新北市長侯友宜今天慰勉時也承諾將編列1.6億科偵預算及500萬刑事辦案費。

7月13日新北市樹林區某汽車旅館發生持刀砍人案，緊接著17日三峽貿易公司遭槍擊、18日樹林開發公司遭投擲爆裂物。新北市警局研判為是黑幫間利益糾葛衍生之內鬨尋仇，立即啟動守城安民專案，動員13個分局與刑大針對竹聯幫仁堂、天道盟等幫派掃蕩。18天內搜索14處拘提24人，其中5人遭聲請羈押獲准。

新北警指出，專案期間共檢肅治平組織15團86人，查獲霰彈槍1把、制式及改造手槍共10把，針對竹聯幫仁堂聚焦打擊治平組織計有6團51人，查緝竹聯幫仁堂成員涉及各類犯罪另有20人到案。另外土城分局查知天道盟同心會分子擁槍自重，也火速查緝起獲霰彈槍1把、手槍3 把、子彈57 顆等物，今年度截至7月底已累計檢肅黑幫101團588人，起獲槍枝57把成效顯著。

新北市長侯友宜今天上午特別至警察局慰勉辦案有功人員，警察局長方仰寧表示，市府已核准編列1億6千萬預算，協助警方採購行動偵蒐系統與AI犯罪資料庫，同時加碼500萬元刑事辦案費用，讓第一線同仁辦案更具資源與後盾。

市長侯友宜強調，安居樂業以「安」為首，市府任內已完成21處警察駐地興建，另有5處施工中、中和、三峽、板橋等3處分局正積極規劃中。此外投入70億元興建的三重第二行政中心將作為警察局新駐地，打造包含EOC、現代化智慧型的勤指中心、戰情中心、數位鑑識中心等五大安全命脈中心，運用科技提升偵查與為民服務量能，建構最堅實的治安防護網，守護市民安全。

侯友宜視察警方查扣的毒品。記者黃子騰／攝影

侯友宜仔細觀看警方查扣的改造槍支。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜查看警方查扣的槍枝。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜宣布將編列1.6億科偵預算及500萬刑事辦案費。記者黃子騰／攝影