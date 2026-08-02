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新北市黑幫紛爭 警署掃黑重點打擊竹聯幫仁堂

中央社／ 台北2日電

新北三峽、樹林區近日發生槍擊和丟擲爆裂物等案，警政署刑事局今天表示，自7月20至31日實施「區域同步掃黑行動專案」，共查緝28個犯罪組織、126嫌，重點打擊竹聯幫仁堂。

新北市樹林區7月18日發生有人丟擲疑似制式手榴彈的爆裂物，三峽區同月17日也發生槍擊案，引發治安隱憂。針對三峽、樹林幫派組織的紛爭不斷，新北地檢署也隨即成立專案小組展開偵辦。

對此，刑事局中午透過新聞稿表示，有鑒於新北市接連發生槍擊、丟擲爆裂物等重大暴力治安事件，為防範不法犯罪組織危害社會治安，警政署自7月20日起至7月31日止，跨區集結台北市、新北市、桃園市、基隆市及宜蘭縣等5個警察局的力量，實施為期12天的「區域同步掃黑行動專案」。

刑事局表示，專案期間共動員警力1747人，專案搜索臨檢幫派圍事經營與經常活動據點662處，並查緝犯罪組織28個、犯嫌126人，以及查扣不法金流新台幣14萬9000元。

同時，本次行動以打擊高調活躍的竹聯幫仁堂背景犯罪組織為重點，除針對該幫派有關處所進行全面掃蕩外，台北市、新北市、桃園市警察局同步查獲具該背景的犯罪組織8個、犯嫌32人，以棒打出頭鳥的具體成果，宣示不容幫派危害社會治安之決心。

刑事局說，上述相關案件都持續深層溯源釐清犯罪成因及幕後首惡，針對涉案組織的據點處所與不法金流，也已整合跨區警力與各公部門進行強力查處，以徹底刨除幫派活動空間與金流動脈為最終目的。

警政署強調，政府守護民眾生命財產安全與社會治安的決心絕不容挑戰，「幫派零容忍」即是最高鐵律；凡走過必留下痕跡，有犯罪必有跡證，任何膽敢高調行惡、挑戰公權力的不法分子，警察機關必迎頭痛擊且強力查處深掘活動脈絡，依法究辦。

竹聯幫 新北 三峽

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