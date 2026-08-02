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源春苦茶油苯駢芘超標食安風波擴大 嘉檢分他案入介入調查

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義源春製油廠代工苦茶油爆出苯駢芘超標，食藥署追查4品牌、8批次問題油品均指向源春，除衛生單位持續追查污染原因及原料來源，檢調也已正式介入。嘉義地檢署表示，目前已分「他案」，由暑股檢察官偵辦，並交由調查局嘉義縣調查站調查。

這波苦茶油食安事件，永豐餘等業者先後自主通報產品驗出苯駢芘超過法定限量，食藥署追查發現，涉及4品牌、8批次問題苦茶油，來源均指向嘉義縣源春製油廠，其中6批使用同一批原料製成。

嘉義縣衛生局日前進廠稽查及採樣，源春目前已停業，相關檢驗結果預計下周出爐，衛生局也將檢討製作流程，並把相關稽查結果陳報中央。

源春則在官網發布聲明表示，污染原因及來源仍由衛生局持續釐清，已配合主管機關預防性下架相關商品及暫時停業。如今檢調另分他案介入，後續將由嘉義地檢署及嘉義縣調查站持續調查。

問題苦茶油來源待釐清，嘉檢證實分他案交縣調站調查。聯合報系資料照
問題苦茶油來源待釐清，嘉檢證實分他案交縣調站調查。聯合報系資料照

超標 食安 苦茶油

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