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影／安平這處都是鐵皮餐廳無住戶...他落腳經營賭場 警突擊搜索逮7人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

54歲廖姓男子挑選台南市安平區國平路上連綿的鐵皮餐廳，租下其中一間餐廳鐵皮屋2樓，經營賭博電玩及麻將職業賭場；因該地點附近沒有住家，即使夜間有不明男女進出、發出噪音聲響，也沒有居民會檢舉，讓廖有恃無恐。警方昨天深夜突擊搜索，一舉將廖等7人逮捕。

台南市警第四分局日前接獲線報，組成專案小組蒐證一個多月，發現廖為規避警方查緝，賭場內、外裝設多支監視器，賭客必須由熟客帶去，且必須先在賭場大門前以電話聯繫，待廖透過監視器確認身分後才會開門；警方掌握賭場監視器監控角度，避開廖的眼線，連日埋伏蒐證。

分局育平派出所與偵查隊見時機成熟，向法院聲請搜索票獲准，昨天晚間11時許趁賭場開門瞬間迅速攻堅，當場逮捕廖及2樓賭客3男、3女，裡面有人在玩賭博電玩、有人在打麻將，賭客年齡均在40至50多歲；現場查扣賭博電玩機台3台、賭資逾3萬元、麻將牌1副、監視器主機1台及帳冊1本等。

警方調查，現場賭博電玩沒有向台南市經發局申請許可，是廖的親屬陳姓男子（37歲）所設置，詢問後，將廖依賭博罪移送法辦，陳經傳喚到案，依違反電子遊戲場業管理條例函送偵辦，6名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

分局長廖水池表示，賭博行為危害社會善良風俗，更常衍生暴力討債、詐欺等治安問題；警方將持續掃蕩轄區不法賭博場所，淨化居住環境，呼籲民眾如發現疑似流動賭場或不法情事，請立即向警方通報，共同維護社會秩序。

54歲廖姓男子挑選台南市安平區國平路上連綿的鐵皮餐廳，租下其中一間餐廳鐵皮屋2樓，經營賭博電玩及麻將職業賭場。圖／民眾提供
54歲廖姓男子挑選台南市安平區國平路上連綿的鐵皮餐廳，租下其中一間餐廳鐵皮屋2樓，經營賭博電玩及麻將職業賭場。圖／民眾提供

54歲廖姓男子挑選台南市安平區國平路上連綿的鐵皮餐廳，租下其中一間餐廳鐵皮屋2樓，經營賭博電玩及麻將職業賭場。圖／民眾提供
54歲廖姓男子挑選台南市安平區國平路上連綿的鐵皮餐廳，租下其中一間餐廳鐵皮屋2樓，經營賭博電玩及麻將職業賭場。圖／民眾提供

54歲廖姓男子挑選台南市安平區國平路上連綿的鐵皮餐廳，租下其中一間餐廳鐵皮屋2樓，經營賭博電玩及麻將職業賭場。圖／民眾提供
54歲廖姓男子挑選台南市安平區國平路上連綿的鐵皮餐廳，租下其中一間餐廳鐵皮屋2樓，經營賭博電玩及麻將職業賭場。圖／民眾提供

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