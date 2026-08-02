高雄62歲慈父出門買晚餐遭毒駕撞死 駕駛聲押死者家屬怒吼：要鞭刑

34歲陳姓男子吸食「喪屍煙彈」後駕駛休旅車，7月31日下午行經高雄嘉新東路與成功路口時闖紅燈，當場撞飛62歲吳姓機車騎士，吳男送醫不治，警方當場將陳男逮捕，橋頭地檢署複訊後，依毒駕致死向法院聲押；吳男家屬接受媒體訪問，氣炸認為毒駕應鞭刑。

前天下午4時許，吳姓男子騎乘重型機車沿岡山區成功路直行，不料毒駕的陳姓男子駕駛休旅車從嘉新西路陸橋下橋，闖紅燈搶先左轉，直接撞上機車，吳男當場被撞飛重摔路中央，現場留下一灘顯眼血跡，傷勢極為嚴重。

陳男肇事後竟未下車查看或施救，車頭頂著倒地機車持續向前行駛，一路推行長達350公尺才停下，機車因與路面高速摩擦噴出火花並起火燃燒，隨後由路過熱心民眾協助撲滅火焰。

岡山警分局壽天派出所員警獲報趕抵現場，將傷勢嚴重的吳男送醫急救，但經醫院全力搶救後仍因重傷宣告不治；因肇事陳男在場神色異樣、行徑詭異，警方對他實施毒品唾液快篩，呈現「依托咪酯」陽性反應，警力隨即將陳男當場逮捕，同車的陳姓乘客也帶回採尿調查。

橋檢檢察官複訊後，認為陳男吸食依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）後，逆向駕車且闖紅燈時，撞死機車騎士被害人並隨即逃逸，涉犯毒駕致死、施用第一級毒品、肇事逃逸等罪向法院聲請羈押禁見，同車友人則以10萬元交保候傳。

據了解，被撞死的吳男為油漆工，才剛退休不久，前天一如往常出門買晚餐，卻在半路遇到毒駕慘死。家屬接受媒體訪問時，指吳男是滿分的爸爸，「現在毒駕比酒駕更扯，什麼時候失控、誰死都不知道」，他們無法接受應處鞭刑。

高雄陳姓男子疑吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，開車行經岡山區嘉新東路與成功路口時，撞死吳姓機車騎士。 圖／讀者提供