毒爸媽室內當面吸毒 2歲兒吸毒煙1年多

嚴姓男子和彭姓妻子都染毒，夫妻育有一名二歲大的兒子，卻不知呵護，長達一年多都當著孩子的面吸食安非他命，毒煙瀰漫室內空間，男童宛如被關在「毒氣室」，所幸社工發現介入安置。男童毛髮驗出高濃度安毒，台中地檢署依妨害幼童發育罪嫌起訴嚴姓夫妻。

檢警調查，嚴和彭姓妻子都有吸食安非他命惡習，明知兒子才二歲多，在兒子面前施用，恐讓小孩吸入毒煙，兩人仍貪圖吸毒愉悅感，長期當著兒子的面吞雲吐霧。

男童自二○二四年五月起至二○二五年七月間，長達一年多在台中市北屯區住處近距離吸入父母的二手毒煙，台中市社會局家庭暴力及性侵害防治中心社工發現，緊急安置男童。

男童的毛髮送醫院檢驗，分別驗出甲基安非他命濃度二一七四pg／mg、安非他命濃度一一三pg／mg等毒品反應。

檢方偵訊時，嚴姓夫妻都表示認罪，分別自稱在兒子旁邊吸毒，頻率各為每周一次、二至三次。

中檢認為男童對毒品的耐受力、代謝能力均較成年人低，他的毛髮卻驗出高濃度的甲基安非他命、安非他命，可見男童暴露在含有毒煙的環境下，身心健康與發育均可能受到危害，依法提起公訴。