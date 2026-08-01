高雄男涉毒駕撞死騎士肇逃 駕駛聲押車主10萬交保

高雄陳姓男子涉吸食喪屍煙彈駕車，逆向闖紅燈撞死機車騎士後逃逸。橋頭地檢署依涉犯毒駕致死等罪向橋頭地方法院聲請羈押禁見；同車陳姓車主則以10萬元交保。

橋頭地檢署昨天接獲警方通報毒駕致死案件，隨即指派緝毒專組主任檢察官施家榮、檢察官梁詠鈞與警方共組專案小組深入追查，並將肇事駕駛陳男，以及同車陳姓乘客兼車主拘捕到案。

檢警調查，肇事的陳男涉嫌於昨天下午，施用俗稱喪屍煙彈的毒品依托咪酯後駕車上路，在精神恍惚下逆向且闖紅燈，撞死機車騎士後隨即肇事逃逸。此外，同車的陳姓車主明知駕駛有施用毒品，卻仍將車輛交由對方駕駛。

橋頭地檢署今天晚間發布新聞稿指出，檢察官會同法醫相驗騎士遺體並複訊2名被告後，認定肇事陳男涉犯施用第一級毒品、毒駕致死、肇事逃逸等罪嫌重大，向橋頭地方法院聲請羈押禁見；同車陳姓車主則涉犯幫助毒駕、過失致死等罪嫌，諭令新台幣10萬元交保。