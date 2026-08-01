快訊

華許害美元與美國長債同步重挫…華爾街交易員：好像新興市場

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男涉毒駕撞死騎士肇逃 駕駛聲押車主10萬交保

中央社／ 高雄1日電

高雄陳姓男子涉吸食喪屍煙彈駕車，逆向闖紅燈撞死機車騎士後逃逸。橋頭地檢署依涉犯毒駕致死等罪向橋頭地方法院聲請羈押禁見；同車陳姓車主則以10萬元交保

橋頭地檢署昨天接獲警方通報毒駕致死案件，隨即指派緝毒專組主任檢察官施家榮、檢察官梁詠鈞與警方共組專案小組深入追查，並將肇事駕駛陳男，以及同車陳姓乘客兼車主拘捕到案。

檢警調查，肇事的陳男涉嫌於昨天下午，施用俗稱喪屍煙彈的毒品依托咪酯後駕車上路，在精神恍惚下逆向且闖紅燈，撞死機車騎士後隨即肇事逃逸。此外，同車的陳姓車主明知駕駛有施用毒品，卻仍將車輛交由對方駕駛。

橋頭地檢署今天晚間發布新聞稿指出，檢察官會同法醫相驗騎士遺體並複訊2名被告後，認定肇事陳男涉犯施用第一級毒品、毒駕致死、肇事逃逸等罪嫌重大，向橋頭地方法院聲請羈押禁見；同車陳姓車主則涉犯幫助毒駕、過失致死等罪嫌，諭令新台幣10萬元交保。

毒駕 高雄 交保

延伸閱讀

高雄「喪屍」毒駕奪人性命！ 闖紅燈撞飛騎士還推撞機車致噴火

涉嫌勒索綠能業者近千萬元！ 高雄市議員陳明澤與營造商涉貪聲押

幫派分子涉擄人凌虐勒索 士院一審判刑5年4月

男疑金錢糾紛持刀傷前女友 彰化警逮人送辦

相關新聞

重案家屬凱道批司法保護壞人 稱「台灣變殺人社會」…下跪求重視

民間團體生命權平等協會與中華人權協會今天在總統府前凱達格蘭大道舉辦「拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」集會，現場集結6名重大刑案受害者家屬及多名民意代表到場，質疑現行司法體制「保護壞人、傷害好人」，要求政府依法執行死刑、推動鞭刑公投，更怒批台灣社會已變成「殺人社會」，最後受害者家屬全以下跪方式，呼籲外界和政府重視被害者人權。

陽明交大教授砍死連襟 亡者岳母追思：他無私奉獻成就琴絃社

陽明交大林姓教授砍死連襟案引發社會關注，亡者紀姓男子的家屬今天舉辦追思會，紀男的岳母蔡女士在聲明稿中表示，先夫2016年過世，當時「琴絃社有限公司」辦理解散登記，遵從遺願將琴絃社的2家公司由紀男負責經營，但紀男每月僅支領薪水過日子，並將琴絃社經營得有聲有色，這場事故留下父母及妻女，她會陪伴照顧小孩長大，感謝社會各界的關懷與支持。

高雄「喪屍」毒駕奪人性命！ 闖紅燈撞飛騎士還推撞機車致噴火

高雄市岡山區昨天下午34歲陳姓男子吸食「喪屍煙彈」後駕駛休旅車，行經嘉新東路與成功路口時闖紅燈，當場撞飛62歲吳姓機車騎士，陳男肇事後竟未停下，車頭一路頂推倒地機車拖行長達350公尺，直到摩擦起火才停下，吳男送醫不治，警方當場將陳男逮捕，全案依過失致死、肇事逃逸及公共危險等罪嫌移送橋頭地檢署，並建請聲押。

毒駕男拒檢狂飆害員警摔傷 警開鍘35項罰單可罰近58萬

高雄市警苓雅分局員警今天凌晨攔查闖紅燈的蔡姓男子，蔡男驚慌竄逃，員警求援追捕，其中成功派出所許姓警員騎警用機車與蔡男擦撞，倒地受傷。警方在蔡男機車查獲毒品，逮捕他查辦違反毒品危害防制條例罪嫌。

台中2歲男童被關「毒氣室」 爸媽當面猛抽...兒被迫吸1年毒煙

台中嚴姓男子和彭姓妻子都染毒，夫妻育有1名2歲大兒子卻不知呵護，長達1年多當著孩子面吸食安非他命，造成毒煙瀰漫室內空間，男童小小年紀宛如被關在「毒氣室」，所幸社工發現介入安置，男童毛髮也驗出高濃度安毒，檢方依妨害幼童發育罪嫌起訴這對夫妻。

民代關切殺媳案 新北：加強通報敏感度

新北中和區公公殺媳婦事件震撼各界，議員昨質詢問事發前是否有任何家暴通報紀錄？社會局表示，未接獲相關通報或求助紀錄，但社工進入家庭了解，確實有家庭紛爭，去年有四件家暴致死卻無通報紀錄，將提升第一線敏感度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。