重案家屬凱道批司法保護壞人 稱「台灣變殺人社會」…下跪求重視

民間團體生命權平等協會與中華人權協會今天在總統府前凱達格蘭大道舉辦「拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」集會，現場集結6名重大刑案受害者家屬及多名民意代表到場，質疑現行司法體制「保護壞人、傷害好人」，要求政府依法執行死刑、推動鞭刑公投，更怒批台灣社會已變成「殺人社會」，最後受害者家屬全以下跪方式，呼籲外界和政府重視被害者人權。

儘管主辦單位展現強烈的訴求決心，現場聚集包括劉宗鑫案父親、蘇建和案死者哥哥、師鐸獎案死者丈夫張介能教授、高雄滅門案死者父親、三重三代滅門案死者姊姊、陸正案弟弟陸定等6人，但台下參與人數不到百人，與社會高度關注的重大刑案聲量相比，有明顯落差。

因執勤遭毒駕撞擊殉職的警員劉宗鑫，其父親劉爸爸悲痛說今天是來討公道的，社會治安是靠警察，不是靠廢死聯盟，法律是懲處犯人的最後防線，不能讓兒子白白犧牲，直言被告至今未有任何一句道歉，甚至企圖以過失致死罪減輕刑責，呼籲一審到三審都能判死刑，罪刑相當、殺人償命。

劉爸爸也抗議，點名法律扶助基金會有高達15億元的國家預算無償替被告辯護，嗆「拿納稅錢替犯人辯護，這有道理嗎？」，希望立委能把預算刪除。

南投康健生技4死命案被害人家屬以信件發表聲明，痛批最高法院以「可教化可能性」等理由撤銷發回、拖延司法程序，讓家屬日夜經歷常人難以想像的煎熬與折磨，強調凶手李鴻源殘忍奪走四條人命，罪證確鑿，一二審均一致決判死，懇求最高法院盡速駁回上訴並立即執行死刑槍決伏法，「死刑如果判了卻不執行，對老百姓就是敷衍、是騙人的謊言，如同在被害人家屬傷口上不斷灑鹽」。

新竹正義輪胎行8死縱火案家屬也以信件控訴，稱凶手狠心燒死至親，案件二審卻在短短不到兩年間將一審死刑改判為無期徒刑，讓家屬無法接受，「被害人的命不是命嗎？被害人的人權在哪裡？」直言台灣正逐漸變成一個殺人和治安惡化的社會，錯誤的判決與遲遲不執行的死刑，讓善良百姓情何以堪。

陸正案家屬表示，稱邱和順案至今未執行死刑，這38年的時間，卻換來校園暴力、吸毒酒駕越來越多，治安沒有越來越好，所以今天才要站出來。

生命權平等協會理事長林志豪直言，廢死猶如一條產業鏈，台灣累積了36名死刑犯卻遲遲不執行，司法公正性已遭嚴重質疑。

國民黨立委王鴻薇說，國內有超過八成民眾反廢死、九成以上反毒駕，這才是最真實的台灣民意，並以馬來西亞來台女大學生命案兇手僅被判無期徒刑為例，直言自己同為人母，無法接受年輕生命遭受如此殘忍對待，痛批司法病了，無法給受害者應有的正義，政府與司法機關應保護好人，而非一味保護壞人。

同場聲援的立委翁曉玲則將矛頭指向大法官，說許多法院見解完全脫離民眾的法律感情，「法官自以為厲害，做出的判決令人唾棄，根本不知民間疾苦」，並舉長達38年未執行的邱和順案為例，稱政府不依法執行死刑，已嚴重摧毀人民對司法的信任。

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民間團體生命權平等協會與中華人權協會今天在總統府前凱達格蘭大道舉辦「拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」集會。記者翁至成／攝影

現場集結6名重大刑案受害者家屬及多名民意代表到場，質疑現行司法體制「保護壞人、傷害好人」，要求政府依法執行死刑、推動鞭刑公投，更怒批台灣社會已變成「殺人社會」，最後受害者家屬全以下跪方式，呼籲外界和政府重視被害者人權。記者翁至成／攝影

國民黨立委王鴻薇說，國內有超過八成民眾反廢死、九成以上反毒駕，這才是最真實的台灣民意。記者翁至成／攝影

民間團體生命權平等協會與中華人權協會今天在總統府前凱達格蘭大道舉辦「拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」集會。記者翁至成／攝影

陸正案家屬表示，稱邱和順案至今未執行死刑，這38年的時間，卻換來校園暴力、吸毒酒駕越來越多，治安沒有越來越好，所以今天才要站出來。記者翁至成／攝影