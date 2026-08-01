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陽明交大教授砍死連襟 亡者岳母追思：他無私奉獻成就琴絃社

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

陽明交大林姓教授砍死連襟案引發社會關注，亡者紀姓男子的家屬今天舉辦追思會，紀男的岳母蔡女士在聲明稿中表示，先夫2016年過世，當時「琴絃社有限公司」辦理解散登記，遵從遺願將琴絃社的2家公司由紀男負責經營，但紀男每月僅支領薪水過日子，並將琴絃社經營得有聲有色，這場事故留下父母及妻女，她會陪伴照顧小孩長大，感謝社會各界的關懷與支持。

紀男家屬今天在教會為其舉辦追思會，現場湧入百人，親友齊聚追憶生前點滴，送他最後一程。紀男的岳母蔡女士在聲明稿中指出，紀女婿和二女兒曾留學美國，並在教會相識相戀結婚。紀女婿取得企管碩士後返台，後為陪伴二女兒再赴美工作。

「琴絃社有限公司」原由夫妻共同經營，因丈夫健康惡化，曾請長女經營，但她後因個人因素離開。丈夫要求要求二女兒、紀女婿協助經營，親家也希望兒子不要離的那麼遠，兩人於2015年返台。依丈夫要求，紀女婿於同年12月成立「琴絃藝術有限公司」，專營樂器買賣，紀男不僅出資設立公司，營收也未放進自己口袋。

蔡女士說，丈夫在2016年過世，「琴絃社有限公司」辦理解散依其遺願，琴絃社兩家公司由紀女婿負責經營，但他並未據為己有，僅每月領取有薪水過日子。

蔡女士指出，「琴絃社有限公司」曾有一個註冊商標，專用期至2021年10月底，但「琴絃社有限公司」已解散，為了避免特殊設計的「擁抱音符圖」被冒用或申請註冊，由紀女婿以「琴絃藝術有限公司」名義申請註冊，2家公司共用。這件事我們都知道，也無異議｡

蔡女士說，這11年來，紀女婿運用企管專長建立電子化系統、推動產學合作、開發課程，舉辦鋼琴、爵士鼓比賽及藝文活動，帶動琴絃社發展。同時，他也投入公益，捐助國小圖書館照明、兒童樂隊，並捐贈鋼琴及提供教學給教會與學校，協助孩子學習音樂。紀女婿為人謙和低調，樂於助人、不求回報，其付出不僅提升琴絃社業務與聲譽，也展現無私奉獻的精神。

蔡女士說，琴絃社民國59年設立，經過3代用心的經營，已有56年的歷史，建立良好聲譽，誠摯感謝外界關心與支持，琴絃社將帶著這份力量，持續提供更優質、完善的音樂教育與服務。

紀男家屬今天在教會為其舉辦追思會，現場湧入百人，送他最後一程。圖／琴絃社提供
紀男家屬今天在教會為其舉辦追思會，現場湧入百人，送他最後一程。圖／琴絃社提供

陽明交大 岳母 過世

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