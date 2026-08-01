高雄「喪屍」毒駕奪人性命！ 闖紅燈撞飛騎士還推撞機車致噴火

高雄市岡山區昨天下午34歲陳姓男子吸食「喪屍煙彈」後駕駛休旅車，行經嘉新東路與成功路口時闖紅燈，當場撞飛62歲吳姓機車騎士，陳男肇事後竟未停下，車頭一路頂推倒地機車拖行長達350公尺，直到摩擦起火才停下，吳男送醫不治，警方當場將陳男逮捕，全案依過失致死、肇事逃逸及公共危險等罪嫌移送橋頭地檢署，並建請聲押。

警方說明，昨天下午4時許，吳姓男子騎乘重型機車沿岡山區成功路直行，不料毒駕的陳姓男子駕駛休旅車從嘉新西路陸橋下橋，闖紅燈搶先左轉，直接撞上機車，吳男當場被撞飛重摔路中央，現場留下一灘顯眼血跡，傷勢極為嚴重。

然而陳男肇事後竟未下車查看或施救，車頭頂著倒地機車持續向前行駛，一路推行長達350公尺才停下，機車因與路面高速摩擦噴出火花並起火燃燒，隨後由路過熱心民眾協助撲滅火焰。

岡山警分局壽天派出所員警獲報趕抵現場，警消隨即將傷勢嚴重的吳男送醫急救，但經醫院全力搶救後仍因重傷宣告不治。

辦案員警在現場察覺陳男神色異樣、行徑詭異，依法對其實施毒品唾液快篩，結果呈現「依托咪酯」陽性反應，警力隨即將陳男當場逮捕，並將同車一名乘客一併帶回採尿調查。

警方初步研判，陳男涉有闖紅燈、搶先左轉及毒駕等重大違規，依過失致死、肇事逃逸及公共危險毒駕等罪嫌將陳男移送橋頭地檢署，並建請檢察官向法院聲請羈押。

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陳姓男子吸喪屍煙彈毒駕撞死騎士，還一路推撞機車導致起火。記者巫鴻瑋／翻攝