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毒駕男拒檢狂飆害員警摔傷 警開鍘35項罰單可罰近58萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警苓雅分局員警今天凌晨攔查闖紅燈的蔡姓男子，蔡男驚慌竄逃，員警求援追捕，其中成功派出所許姓警員騎警用機車與蔡男擦撞，倒地受傷。警方在蔡男機車查獲毒品，逮捕他查辦違反毒品危害防制條例罪嫌。

據了解，今天凌晨4時40分許許，苓雅警分局民權路派出所員警在苓雅區光華一路與興中一路口，發現蔡姓男子（31歲）闖紅燈，上前攔車，不料蔡男加速逃竄，員警追去，並請求支援。

警方表示，苓雅警分局出動快打部隊和線上巡邏員警支援，其中成功派出所許姓警員，追蔡男到苓雅區建國一路，與蔡男的機車擦撞，許姓警員人車摔倒受傷，幸僅手腳輕微擦挫傷。

蔡男人車未倒地，繼續逃竄約200公尺後，直到建國一路203巷口，被其他員警攔獲，在他身上查獲依托咪酯煙彈及安非他命約20公克。

警方對蔡男酒測，無酒精反應，但快篩唾液，呈安非他命陽性反應，立即逮捕蔡男，查辦違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，並對他開出罰單

警方表示，蔡男拒檢逃逸過程中共35項交通違規，警方舉發他闖紅燈10件、未依規定使用方向燈8件、紅燈右轉6件、行駛禁行機車道1件、不依規定駛入來車道4件、無照駕駛1件、毒駕、危險駕車、不服稽查取締、無照不服稽查取締、撞傷執行中員警，合計最高罰鍰達57萬9600元，並當場移置保管車輛，吊扣機車牌照並吊扣駕照。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蔡男涉無照毒駕拒檢，狂飆害追捕員警摔傷被捕。記者林保光／翻攝
蔡男涉無照毒駕拒檢，狂飆害追捕員警摔傷被捕。記者林保光／翻攝

罰單 毒駕 闖紅燈

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