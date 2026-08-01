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台中2歲男童被關「毒氣室」 爸媽當面猛抽...兒被迫吸1年毒煙

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中嚴姓男子和彭姓妻子都染毒，夫妻育有1名2歲大兒子卻不知呵護，長達1年多當著孩子面吸食安非他命，造成毒煙瀰漫室內空間，男童小小年紀宛如被關在「毒氣室」，所幸社工發現介入安置，男童毛髮也驗出高濃度安毒，檢方依妨害幼童發育罪嫌起訴這對夫妻。

檢警調查，顏男、彭女都有吸食安非他命惡習，也明知兒子才2歲多，若未隔絕在其面前施用恐讓小孩吸入毒煙，2人卻仍貪圖吸毒愉悅感，長期當著兒子面吞雲吐霧。

男童2024年5月起一直到2025年7月間，長達1年多在北屯區住處近距離吸入父母的二手毒煙，後來台中市社會局家庭暴力及性侵害防治中心社工發現，緊急介入將男童安置才獲救。

檢警也發現，男童的毛髮送醫院檢驗，分別驗出甲基安非他命2174pg／mg、安非他命濃度113pg／mg等毒品反應。

檢方訊時，嚴男、彭女均坦承，分別自稱在兒子旁邊以每周1次、2到3次頻率吸毒，並有男童毛髮檢驗報告可佐。

檢方認為，男童對對毒品之耐受力、代謝能力均較成年人更低，其毛髮卻驗出甲基安非他命2174pg／mg、安非他命濃度113pg／mg，可見他暴露在含有毒煙環境下，身心健全、發育應會受危害。

檢方偵結依妨害未滿7歲之幼童發育罪嫌起訴嚴男、彭女。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

示意圖，與本案無關。聯合報系資料照
示意圖，與本案無關。聯合報系資料照

台中 安非他命 吸毒 毒品 虐童

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