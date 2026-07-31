破晶片案有功 劉劭儀將任海巡署偵防分署首名女主秘

海巡署近日破獲高階晶片走私案受矚。據悉，破案有功的海巡署偵防分署主秘許宏銘明天將陞任為偵防分署副分署長；偵防分署基隆查緝隊長劉劭儀也調陞為偵防分署首名女主秘。

海巡署28日透過新聞稿表示，海巡和美方近日合作，破獲高階晶片走私案，不讓高階晶片成為軍事威權擴張的工具，並顯示台美緊密的夥伴關係，雙方在台海及西太平洋海域的廣泛合作，提升印太地區海上執法與應變能量，並確保台海及印太區域的和平與穩定。

知情人士今天告訴中央社記者，海巡署偵防分署將於8月1日完成關鍵高階人事布局，獲拔擢兩名高階幹部許宏銘及劉劭儀都是長期深耕第一線，並具備深厚執法與管理經驗的治安楷模。

海巡署偵防分署主任秘書許宏銘因推動台美跨境緝毒及打擊走私績效卓越，獲升任為偵防分署副分署長。

許宏銘歷任高雄查緝隊隊長及偵防分署主秘，曾主導多項邊境緝毒與打擊跨境犯罪專案，同時也是海巡署長張忠龍一路帶領過的得力部屬，張忠龍曾私下多次高度肯定許「辦案沉穩細緻、戰略視野寬廣，且極具團隊凝聚力，是能帶領部屬打硬仗的實戰型將才」。

許宏銘積極推動台美國際執法合作，與美國國土安全調查署（HSI）建立緊密情報共享機制，徹底落實「拒毒於境外、查緝於邊境」防線，任職高雄隊長期間指揮登檢JESSIE（婕西號）外籍輪破獲人蛇集團，查獲15名偷渡犯並溯源緝獲幕後主嫌。

許宏銘擔任主秘兼跨境小組召集人期間，指導團隊與加拿大合作查獲安非他命110公斤，與美國緝毒署合作在境外查獲貨櫃走私古柯鹼430公斤。今年5月與美國商業部工業安全局合作破獲高階晶片走私案，跨國執法與指揮調度能力極為亮眼。

劉劭儀因屢破重大毒品與高科技晶片走私案，明天將調陞為偵防分署主秘，其為偵防分署成立以來首位女主秘，為海巡高階管理階層寫下兼具專業與性別平權的新頁。

劉劭儀歷任台北及基隆查緝隊長，領導團隊屢破重大刑案，任內曾與印尼緝毒局跨國合作，成功攔截走私安非他命高達2010公斤，並於執行專案時查獲二、三級毒品815公斤；同時精準偵破國人企圖走私高階晶片案，有效防杜戰略性高科技晶片非法外流。她在今年4月還成功於海上偵破中國籍「新正和168」貨輪走私大麻花333公斤，展現卓越領導力與查緝能量。

此外，知情人士透露，現任海巡署情報組長蘇泉諶是民國104年成立跨境小組的元老，帶領團隊與多國執法機關合作，成功查緝被Discovery頻道譽為「全球頭號通緝毒梟」謝志樂（三哥）到案。

蘇泉諶還與美、墨合作查獲關鍵先驅原料4-AP計175公斤，促成行政院列管該原料並協助美方實施經濟制裁。跨境小組團隊更因戰力卓著，其中有2名成員獲美國緝毒署（DEA）及國土安全調查署（HSI）青睞，被挖角擔任駐台辦公室調查官。

知情人士表示，蘇泉諶能力最適合發揮長才的位子是主責國際合作的情報組長，海委會主委管碧玲在去年特別打破海巡署「軍補軍、文補文」的傳統慣例，在情報組軍職組長卸任時，把海委會海安處文職處長一職挪給軍職運用，平衡軍職缺額，順利將蘇陞任為海巡署情報組長，開創文軍職互通與人才適才適所的新典範。

在破獲走私晶片大案之際，海巡署8月1日再升遷兩名查緝大將，此人事安排帶動價值領導決心，同時給偵防分署施打強心針，展現強烈打擊跨境犯罪與強化國安邊境的決心。