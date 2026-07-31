影／偷基隆市公車開走還毒駕影片曝 警圍捕偷車男他一臉茫然

27歲張男今天到基隆市公車處太白莊分站停車場搜刮公車內財物未果，涉嫌偷走中型公車開走四處繞行，警方獲報後圍捕，從公車駕駛座將他攔下，涉嫌毒駕，警方還查獲喪屍煙彈，訊後依竊盜、公共危險及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地檢署偵辦，建請檢察官向法院聲請羈押。

張姓男子今天凌晨5點多闖入市公車太白莊分站停車場，搜刮7輛公車上錢箱零錢，但因有特殊鎖具打不開，3小時後約8時40分後被多輛巡邏車10警圍捕到案。

公車處長鍾惠存表示，先前因配合警方調查及鑑識作業，暫停派車影響301太白莊、302中山高中及303大竿林路線。對於造成市民影響，深感抱歉，中午已鑑識完成，全面恢復營運。

基隆市警察局第四分局中華路分駐所8時許，接獲基隆市公車處太白莊分站報案，稱站內有一輛公車遭竊，警方獲報後立即派員趕赴現場了解案情，並同步調閱周邊監視器影像，迅速掌握涉案車輛行蹤，全力展開追緝。

經警方積極查緝，接獲報案後1小時內於中山區中山二路105巷內查獲涉嫌竊取公車張男押回偵辦。警方於查緝過程中查獲煙彈一顆，經初步檢驗呈一級毒品依托咪酯反應，另實施毒品唾液檢測，結果呈現毒品陽性反應，警詢後依竊盜、公共危險及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送基隆地方檢察署偵辦，並建請檢察官審酌向法院聲請羈押。

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張男今天到基隆市公車處太白莊分站停車場搜刮公車內財物未果，涉嫌偷走中型公車開走四處繞行，涉毒駕被法辦。記者游明煌／翻攝

張男今天到基隆市公車處太白莊分站停車場搜刮公車內財物未果，涉嫌偷走中型公車開走四處繞行，涉毒駕被法辦。記者游明煌／翻攝