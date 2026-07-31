被公公砍死 中和媳婦最後貼文「阿嬤養的」惹哭500萬人：下輩子要幸福

34歲媳婦長期與66歲公公因金錢觀念和教養問題摩擦不斷，媳婦指控公公會在家抽菸；公公則懷疑媳婦外遇，本月26日晚間前往公公家接4歲女兒，慘遭公公涉持水果刀猛砍40多人當場喪命，有網友找到她生前在網路社群最後貼文「阿嬤養的」，還放上多張一整鍋麵的照片，惹哭500萬人，都說，「下輩子要幸福。」

「生活都在限動裡」、「1打1全家超商媽咪」、「下班打怪經營電商」、「喜歡吃變美的東西」，張女生前經常在社群分享與4歲女兒的生活點滴，母女倆一起出遊、拍攝影片，留下許多溫馨回憶，張女7月21日在Threads分享跟阿嬤溫馨的互動照片，可以看見阿嬤煮了一大鍋麵，讓她忍不住直呼「阿嬤真的太離譜了，不怕你吃不飽，是怕你吃太飽！」場面相當溫馨，不料5天後就發生憾事。

貼文曝光後，至今吸引超過500萬人次觀看，網友紛紛留言「傷害妳的人一定要受到應有制裁」、「下輩子要幸福」。其他網友看了貼文後紛紛表示，「前幾天看到這篇文覺得很溫馨，結果今天就看到這麼遺憾的新聞 RIP」、「無法想像阿嬤知道會有多心痛，看到IG可愛媽媽女兒的互動我都要難過死，惡人全家都會有報應」、「看到阿嬤煮的那鍋麵，真的忍不住哭了」、「很心疼妳，願所有欺負妳的人早日得到報應，辛苦了」、「下輩子要幸福，做自己想做的事吧」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

張女7月21日在Threads分享跟阿嬤溫馨的互動照片，可以看見阿嬤煮了一大鍋麵，讓她忍不住直呼「阿嬤真的太離譜了，不怕你吃不飽，是怕你吃太飽！」看了令人鼻酸。圖／翻攝自Threads

「生活都在限動裡」張女生前經常在社群分享與4歲女兒的生活點滴，母女倆一起出遊、拍攝影片，留下許多溫馨回憶。記者張策／翻攝