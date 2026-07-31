「再來一口」前先等等… 新店戒治所攜手部桃 陪成癮者找回人生主導權

衛福部桃園醫院精神部主任兼成癮治療科主任蘇柏文，近日以「再來一口之前：談毒品、渴癮與重新選擇」為題，受邀到法務部矯正署新店戒治所舉辦四場專題講座，吸引254名收容人參與，盼透過醫療專業與心理支持，協助成癮者在重返社會前，為自己的人生保留更多選擇。

不同於傳統反毒宣導多著重毒品危害與法律責任，專題講座從收容人的生命經驗切入，引導大家思考「為什麼明明知道使用毒品會付出代價，到了某些時刻，仍然會想再來一口？」

蘇柏文說，許多成癮者並非沒有想過停止使用毒品，而是在失眠、孤單、挫折、憤怒或壓力襲來時，大腦會迅速想起過去最熟悉、最快速改變感受的方法。因此，成癮者真正難以放下的，未必只是毒品本身，而是毒品曾經快速滿足內在需求、帶來短暫慰藉的經驗。

他表示，如果只問一個人「為什麼不戒」，卻沒有理解他「為什麼會使用」，就很難真正陪伴他走向改變。唯有理解毒品使用背後未被滿足的心理需求，治療才有機會真正對症下藥。

講座中也引導收容人辨識容易誘發渴癮的人物、場所、情緒及身體狀態，並運用薩提爾冰山理論，引導大家看見物質使用只是外在行為的一部分，在行為底下，可能隱藏著渴望被理解、被接納、被陪伴等更深層的心理需求，協助收容人重新認識自己，也理解成癮形成的歷程。

新店戒治所所長張建國表示，戒治教育除了傳達毒品危害及法律責任，更應依據收容人的生命經驗、心理狀態及復原階段，設計更具適性與啟發性的課程。本次講座結合成癮醫學、心理需求及復歸準備等面向，希望協助收容人了解容易再次使用毒品的情境，同時學習未來遇到困難時，可以如何尋求協助，而不是再次依賴毒品。

張建國指出，收容人離開戒治所後，仍須面對家庭、人際、工作、居住及原有生活環境等多重挑戰。戒治所持續透過衛教、個別輔導及資源轉銜等措施，協助收容人順利復歸社會，也期待透過與醫療機構合作，讓收容人知道，即使出所後，仍有友善且專業的團隊願意提供支持與陪伴。

蘇柏文表示，理想的成癮治療，不應只關心個案「有沒有再使用毒品」，更應關心他生活中的喜怒哀樂，以及那些促使他再次接觸毒品的原因。他說，希望成癮者走進醫院時，感受到的不只是被檢查、被要求戒除毒品，而是有人願意傾聽他的困難，理解他的處境，陪伴他一起探索不同的人生方向與生活方式。

此次合作也希望傳達，毒品防制工作不僅止於查緝、處罰與隔離，更需要矯正、醫療、家庭及社區共同建立支持網絡。戒治所提供適性教育與復歸準備，醫療團隊則在成癮者願意跨出下一步時，協助處理成癮背後的身心困境，讓復原不再只是口號，而是真正有機會實現。

蘇柏文最後鼓勵收容人，改變不需要一夕之間成為完全不同的人，而是在下一次想「再來一口」之前，願意先替自己保留另一個選擇。他相信，只要願意跨出第一步，專業團隊都願意陪伴他們走過復原歷程，而未來的人生方向，終究掌握在自己手中。

衛福部桃園醫院精神部主任兼成癮治療科主任蘇柏文近來受邀至新店戒治所進行四場專題講座。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院精神部主任兼成癮治療科主任蘇柏文（左），與法務部矯正署新店戒治所所長張建國在戒治所外合影。圖／衛福部桃園醫院提供