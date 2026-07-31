「再來一口」前先等等… 新店戒治所攜手部桃 陪成癮者找回人生主導權
衛福部桃園醫院精神部主任兼成癮治療科主任蘇柏文，近日以「再來一口之前：談毒品、渴癮與重新選擇」為題，受邀到法務部矯正署新店戒治所舉辦四場專題講座，吸引254名收容人參與，盼透過醫療專業與心理支持，協助成癮者在重返社會前，為自己的人生保留更多選擇。
不同於傳統反毒宣導多著重毒品危害與法律責任，專題講座從收容人的生命經驗切入，引導大家思考「為什麼明明知道使用毒品會付出代價，到了某些時刻，仍然會想再來一口？」
蘇柏文說，許多成癮者並非沒有想過停止使用毒品，而是在失眠、孤單、挫折、憤怒或壓力襲來時，大腦會迅速想起過去最熟悉、最快速改變感受的方法。因此，成癮者真正難以放下的，未必只是毒品本身，而是毒品曾經快速滿足內在需求、帶來短暫慰藉的經驗。
他表示，如果只問一個人「為什麼不戒」，卻沒有理解他「為什麼會使用」，就很難真正陪伴他走向改變。唯有理解毒品使用背後未被滿足的心理需求，治療才有機會真正對症下藥。
講座中也引導收容人辨識容易誘發渴癮的人物、場所、情緒及身體狀態，並運用薩提爾冰山理論，引導大家看見物質使用只是外在行為的一部分，在行為底下，可能隱藏著渴望被理解、被接納、被陪伴等更深層的心理需求，協助收容人重新認識自己，也理解成癮形成的歷程。
新店戒治所所長張建國表示，戒治教育除了傳達毒品危害及法律責任，更應依據收容人的生命經驗、心理狀態及復原階段，設計更具適性與啟發性的課程。本次講座結合成癮醫學、心理需求及復歸準備等面向，希望協助收容人了解容易再次使用毒品的情境，同時學習未來遇到困難時，可以如何尋求協助，而不是再次依賴毒品。
張建國指出，收容人離開戒治所後，仍須面對家庭、人際、工作、居住及原有生活環境等多重挑戰。戒治所持續透過衛教、個別輔導及資源轉銜等措施，協助收容人順利復歸社會，也期待透過與醫療機構合作，讓收容人知道，即使出所後，仍有友善且專業的團隊願意提供支持與陪伴。
蘇柏文表示，理想的成癮治療，不應只關心個案「有沒有再使用毒品」，更應關心他生活中的喜怒哀樂，以及那些促使他再次接觸毒品的原因。他說，希望成癮者走進醫院時，感受到的不只是被檢查、被要求戒除毒品，而是有人願意傾聽他的困難，理解他的處境，陪伴他一起探索不同的人生方向與生活方式。
此次合作也希望傳達，毒品防制工作不僅止於查緝、處罰與隔離，更需要矯正、醫療、家庭及社區共同建立支持網絡。戒治所提供適性教育與復歸準備，醫療團隊則在成癮者願意跨出下一步時，協助處理成癮背後的身心困境，讓復原不再只是口號，而是真正有機會實現。
蘇柏文最後鼓勵收容人，改變不需要一夕之間成為完全不同的人，而是在下一次想「再來一口」之前，願意先替自己保留另一個選擇。他相信，只要願意跨出第一步，專業團隊都願意陪伴他們走過復原歷程，而未來的人生方向，終究掌握在自己手中。
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