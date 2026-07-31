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家長心痛抗議…虐童案延燒 北市：持續調查

聯合報／ 記者邱書昱林佳彣／台北報導

<a href='/search/tagging/2/北市' rel='北市' data-rel='/2/141228' class='tag'><strong>北市</strong></a>議員徐立信今早與孩子遭受虐的家長們到夏莉絲<a href='/search/tagging/2/幼兒園' rel='幼兒園' data-rel='/2/112035' class='tag'><strong>幼兒園</strong></a>仁愛校區，拉起布條喊到「蔣萬安硬起來、<a href='/search/tagging/2/虐童' rel='虐童' data-rel='/2/134084' class='tag'><strong>虐童</strong></a>者關起來」口號。記者邱書昱／攝影
北市議員徐立信今早與孩子遭受虐的家長們到夏莉絲幼兒園仁愛校區，拉起布條喊到「蔣萬安硬起來、虐童者關起來」口號。記者邱書昱／攝影

北市幼兒園虐童案延燒，議員徐立信昨早與家長到夏莉絲幼兒園仁愛校區，家長氣憤拿書包和制服砸在門口，議員黃瀞瑩昨也向市長蔣萬安點出另起虐童案，蔣萬安回應，發生不當對待，他同為家長也會感到非常心痛，要求教育局持續調查。

夏莉絲集團旗下共有二間幼兒園、一間托嬰中心，以及新成立的補習班，家長代表表示，托嬰中心虐童案去年發生外，最近也接到家長們陳情小孩身上有莫名瘀青，且不聽話的小小孩會被關去小黑屋等。議員簡舒培等人也指出，旗下托嬰中心有三名托育人員涉兒虐。

社會局指出，七月初要求業者所屬的托嬰中心保存並提供監視器畫面，並於二周內完成約二千多小時影像監看，發現部分托育人員涉有強迫餵食、疏忽照顧幼兒等疑似違反兒童及少年福利與權益保障法。七月廿九日已裁處一名事證明確的托育人員十二萬元罰鍰，其餘二名涉案人員正持續依程序完成事證確認及行政程序，將依法從速辦理。

蔣萬安昨在北市議會民眾黨團說明市府重大法議案和預算，議員黃瀞瑩當面談及石牌一件重大兒虐案件，老師抓著小朋友，用大腿壓他在地上，再狠狠地捏他頸部，「小朋友一直哭喊著不要，結果那五分鐘沒有人救他」，教育局一個月後才介入調查，等了四個月調查報告，知情的園長和負責人罰不到十萬塊，這樣懲處合理？

蔣萬安回應，發生這些不當對待，身為家長當然同理，也會感到非常心痛。雖然市府已經對行為人裁處、終身不得任教，且對園長、負責人處罰，但家長對於園長是否也參與不當對待部分，會要求教育局再次評估送認定委員會。

虐童 北市 幼兒園

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