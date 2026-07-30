新竹巨城商圈狂飆逃警畫面曝！毒駕男自撞紅綠燈 車藏喪屍菸彈

38歲江男因毒品案遭通緝，今下午2時許駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士轎車，在新竹市區巨城商圈竄逃，警方鎖定攔查，江男竟拒檢加速逃逸，最後在中央路與東大路口失控自撞號誌燈桿，當場被逮捕。警方在車上搜出喪屍菸彈依托咪酯，全案依毒品罪嫌送辦。

據了解，新竹市警察局第二分局東門派出所接獲線報，指稱毒品通緝犯江姓男駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士車於轄區內流竄，且涉有毒駕情事。

今天下午2時許，東門所警員執行勤務時，於轄內發現該輛可疑賓士車，立即上前攔查。不料江男見警攔檢，竟踩油門拒檢逃逸，並在市區道路一路危險駕駛狂飆。員警見狀隨即通報勤務指揮中心，調派文華、東勢等派出所線上警力展開圍捕。

江男一路狂竄至中央路與東大路口時，因車速過快失控，直接撞上路口號誌燈桿。強大撞擊力道導致賓士車頭左側嚴重凹陷毀損，號誌燈桿也遭撞擊歪斜。支援警力迅速湧上圍捕，江男一開始還想逃跑，隨後被警方追上，當場壓制逮捕，警方在其車內起獲2支電子煙，經快篩呈第一級毒品依托咪酯陽性反應。

警方調查，當時賓士車上另有兩名乘客，事故發生後趁亂下車分頭逃竄，警方圍捕人員隨即在周邊區域展開搜捕，順利尋獲其中一名鍾姓嫌犯。江男因自撞輕傷，目前由警方戒護治療中，警方將持續追查逃逸嫌犯到案，並向上溯源毒品來源。

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38歲江男因毒品案遭通緝，今下午2時許駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士轎車，在新竹市區竄逃，警方鎖定攔查，江男竟拒檢加速逃逸，最後在中央路與東大路口失控自撞號誌燈桿。記者黃羿馨／攝影

38歲江男因毒品案遭通緝，今下午2時許駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士轎車，在新竹市區巨城商圈竄逃。記者黃羿馨／翻攝

38歲江男因毒品案遭通緝，今下午2時許駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士轎車，在新竹市區竄逃，警方鎖定攔查，江男竟拒檢加速逃逸，最後在中央路與東大路口失控自撞號誌燈桿。記者黃羿馨／攝影