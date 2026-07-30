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中和「公公殺媳婦」死者渣男夫可領補償金180萬？法務部說話了

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公公殘殺中和媳婦 傳敏感部位消失還毀容？死者家屬發聲明

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中和「公公殺媳婦」死者渣男夫可領補償金180萬？法務部說話了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市中和公殺死張姓媳婦案，死者丈夫依犯罪被害人權益保障法規定可申請犯罪被害補償，不過，命案導因於死者丈夫外遇、產且漠視自己父親對妻子施暴，是否可獲償引發爭議。法務部表示，如核發「有失妥當」，依犯保法第規定可不補償或予以酌減。

命案發生後，張女的公公依殺家暴殺人罪押禁見，張女友人陸續爆料張女身處岳家的不堪處境，包括她的先生沒有拿錢養家，又有外遇傳聞，張女原生家族對凶嫌對待張女極不以為然等。

法務部表示，法依犯罪被害人權益保障法第50條規定，因犯罪行為致死亡的遺屬，得申請犯罪被害補償金，本案被害人遭受故意殺害的犯罪行為致死，依犯保法第57條遺屬之補償金金額為180萬元。

另外，有關遺屬的申請補償金順位，依犯保法第53條規定，序位排列第一順位為父母、配偶及子女，所以本案張女的父母、配偶及子女即屬第一順位申請人。

法務部說，為落實犯罪被害補償金立法宗旨，對於被害人之被害具有故意或重大過失，或依一般社會觀念認核發「有失妥當」之情，依犯保法第59條規定，可據以為不補償或酌減事由之決定，因此，命案若經張女的遺屬提出申請，將由新北地檢署的犯罪被害人補償審議會依犯保法相關規定，視案件整體態樣與情形，進行個案審議並為妥適之決定。

法務部並指出，犯罪被害人保護協會於案發經獲警方通報，當日立即指派主任及2位專員進行即時關懷，對張女父母、子女進行情緒支持、陪同相驗、告知權益等資訊，並將依家屬的相關需求啟動一路相伴的法律協助、心理輔導、申請補償金等協助機制。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市中和區興南路二段一處公寓日前發生命案，34歲張姓女子被自己的公公殺死倒臥一樓樓梯間。圖／民眾提供
新北市中和區興南路二段一處公寓日前發生命案，34歲張姓女子被自己的公公殺死倒臥一樓樓梯間。圖／民眾提供

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