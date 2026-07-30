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公公殘殺媳婦 傳胸部消失還毀容 死者家屬發聲明駁斥：全是謠傳

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和日前發生公公涉持水果刀殘殺媳婦40刀，外傳死者胸部消失還遭毀容，死者家屬發聲明駁斥，全是謠傳，家屬哀痛發聲表示，網傳敏感器官消失全是假訊息，也希望外界為死者及孩子留住隱私與尊嚴。

這起公公殺害媳婦命案曝光後，因有媒體報導死者的胸部器官離奇消失、確認非刀傷造成，更傳出公公對媳婦有不正常情愫，消息經網路轉傳引發外界震撼。「假的！」、「影射公公愛媳婦的也都是假的」死者表姊昨火速在社群Threads澄清，痛批這些全是為了流量捏造的不實訊息，希望停止散播。

死者表姊也感謝社會大眾的關心與協助，但目前包括善後事宜，還有許多事情必須處理，希望外界不要再轉傳死者的社群內容，也不要公開任何死者及其4歲女兒的清晰照片及影片，為死者及孩子留住隱私與最後的尊嚴。

新北市中和日前發生公公涉持水果刀殘殺媳婦40刀，外傳死者 胸部消失還遭毀容，死者家屬發聲明駁斥，全是謠傳。記者王長鼎／翻攝
新北市中和日前發生公公涉持水果刀殘殺媳婦40刀，外傳死者 胸部消失還遭毀容，死者家屬發聲明駁斥，全是謠傳。記者王長鼎／翻攝

公公 媳婦 隱私

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