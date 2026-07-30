卓榮泰下令重罰毒駕 法務部查扣依托咪酯240公斤、犯罪所得1,366萬元

法務部30日於行政院會報告「毒品及毒駕防制執行概況與策進」。行政院長卓榮泰強調，反毒及防制毒駕是政府重要的工作，目前相關法案尚在立法院審議，但相關整備工作，各部會機關不可懈怠。法務部表示，今年已查扣依托咪酯類毒品240公斤、犯罪所得逾新台幣1,366萬元。

卓榮泰表示，行政院從6月起連續召開多次會議，從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」三大面向，提出14項作為，並分別通過《刑法》、《陸海空軍刑法》、《毒品危害防制條例》、《道路交通管理處罰條例》、《菸害防制法》等修法。立法院也完成《道路交通管理處罰條例》修正草案三讀程序。

卓榮泰說，六大緝毒機關及全國司法警察同仁從6月起啟動毒品及毒駕防制作為至今，毒駕肇事案件已下降33%，國內外的緝毒也有一定的成果。請台高檢署持續統籌六大緝毒系統，精進科技偵蒐設備與數據分析，強力掃蕩毒品，並透過國際情資合作，積極溯源，瓦解販毒組織。

卓榮泰提到，在強化毒品及毒駕防制方面，請法務部完善新興毒品管理及採驗機制，並持續精進查緝毒品獎勵機制，以提升第一線查緝毒品人員的士氣。也請警政署持續就毒駕各項臨檢、查察等強力執法，以遏止毒駕發生。

在電子煙防制方面，卓榮泰請衛福部積極與立法院各黨團協商，儘速完成《菸害防制法》的修法工作。在修法完成前，強化與警政及司法機關跨機關整備工作，修法公布施行後，立即展開聯合稽查行動。儘速會同地方政府規劃補充相關稽查及行政人力，提升第一線執法量能。

卓榮泰指示衛福部，結合海關、航空公司及旅行業者，加強入境旅客與邊境宣導，並透過多元通路加強宣導禁止持有使用電子煙。另會同教育部，建立校園電子煙案件通報、暫時保管、移交、沒入及學生輔導的一致性流程。並規劃針對青少年學生的宣導方案，提升對毒品及電子煙危害的認知。

法務部表示，台高檢署建置之「重大毒品案件情資通報E化系統」，截至2026年6月底，累計通報重大毒品案件582件，其中2026年上半年即通報257件，已超越前二年度全年件數，顯示跨機關即時共享情資及共同打擊毒品犯罪已具相當成效。

在國際合作方面，2025年國際合作查獲毒品達10,527.1公斤，較前一年大幅提升，展現我國推動「截毒於境外」策略之成果。針對國內毒品犯罪，於115年執行第14波安居緝毒專案，查獲2,255人，查扣各級毒品1,744公斤，其中依托咪酯類毒品240公斤。

內政部警政署自2026年5月下旬推動「全國同步強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒專案」，截至7月22日止，全國共查獲毒駕案件6,730件，毒駕肇事案件較前一個月下降33%，顯示跨部會推動強化執法、唾液毒品快篩及同步斷源查緝措施，已逐步發揮預防及嚇阻效果。

法務部督導各檢察機關持續推動「斷源緝毒」工作，專案期間破獲毒品工廠及分裝場所188處，查扣依托咪酯類煙油1,564瓶及煙彈6,678顆，並查扣犯罪所得逾1,366萬元，積極由源頭打擊毒品供應鏈，降低毒品流入市面風險。

行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885