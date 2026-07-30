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打擊喪屍煙毒毒駕案件數下降 法務部：2個月全國查獲毒駕6730件

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

行政院院會聽取台灣高等檢察署就「毒品及毒駕防制執行概況與策進」專案報告，法務部今表示，警政署自2026年5月下旬推動「全國同步強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒專案」，截至本月22日止，2個月全國查獲毒駕案6730件。

法務部說，將持續深化跨部會合作，結合法制精進、情資整合、科技執法及國際合作，全力阻絕毒品犯罪，展現政府反毒及防制毒駕的決心。

法務部表示，為因應新興毒品及毒駕問題快速變化，行政院以「從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」三大主軸，推動14項具體作為，從法制面、檢驗面及執行面同步精進，已責成台高檢署持續統合調查、警政、海巡、關務及國防等6大緝毒系統，透過跨機關協調機制及重大毒品案件情資通報制度，提升整體查緝效能。

據了解，台高檢署建置的「重大毒品案件情資通報E化系統」，截至2026年6月底，累計通報重大毒品案件582件，其中115年上半年通報257件，已超越前2年度全年件數，顯示跨機關即時共享情資及共同打擊毒品犯罪已具相當成效。

於國際合作方面，法部表示，將持續推動跨境執法合作，結合各國執法夥伴共同查緝跨境毒品犯罪，2025年國際合作查獲毒品達1萬527.1公斤，較前一年大幅提升，展現我國推動「截毒於境外」策略之成果。

針對國內毒品犯罪，法務部說，2026年執行第14波安居緝毒專案，查獲2255人，查扣各級毒品1744公斤，其中依托咪酯類毒品有240公斤，除持續加強查緝製毒工廠、販毒集團及新興毒品犯罪，有效瓦解毒品供應鏈，另配合行政院政策，內政部警政署自2026年5月下旬推動「全國同步強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒專案」，截至本月22日止，全國共查獲毒駕案件6730件，毒駕肇事案件較前一個月下降33%，顯示跨部會推動強化執法、唾液毒品快篩及同步斷源查緝措施，已逐步發揮預防及嚇阻效果。

法務部也表示，將督導各檢察機關持續推動「斷源緝毒」工作，專案期間破獲毒品工廠及分裝場所188處，查扣依托咪酯類煙油1564瓶及煙彈6678顆，並查扣犯罪所得逾1366萬元，積極由源頭打擊毒品供應鏈，降低毒品流入市面風險。

法務部表示，除持續強化執法外，也積極推動法制精進，包括研修毒駕相關法制、完善毒品採驗制度、精進重大毒品犯罪查緝獎勵制度，並配合行政院跨部會修法，與衛生福利部、教育部及交通部等機關共同建構更完整之毒品防制及毒駕防制體系。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

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毒駕 喪屍 法務部

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