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侵權市值70億！大陸「非法伴唱機」流向南部KTV、釣蝦場 警搜索逮5人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事局破獲「雲端伴唱機」侵權產業鏈，查出南部業者自中國大陸引進未經授權的雲端伴唱機，出租給KTV、釣蝦場、小吃部等營業場所，透過下載未獲授權歌曲供顧客歡唱，侵權市值估計達70億元。警方歷經近10個月追查，發動3波搜索，查獲5名涉案男女，查扣上百台伴唱機主機等證物，全案依違反著作權法、商標法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊今天表示，去年接獲著作財產權人報案，指屏東2家視聽歌唱、小吃部涉嫌使用侵權歌曲供顧客伴唱。警方蒐證後，去年9月持搜索票前往2處營業場所，查獲吳姓（48歲）及林姓女子（43歲）涉案，並扣得15台雲端伴唱機主機及15台觸控螢幕。

警方調查，這集團自2022年間開始經營，所使用的雲端伴唱機是由中國大陸業者製造，透過網路連結中國大陸雲端曲庫，下載未取得台灣授權的歌曲及MV，再由代理商進口、南部經銷商出租給KTV、釣蝦場及小吃部等營業場所，按月收取租金及服務費牟利。至警方查獲時，這集團已出租超過100台非法伴唱機，嚴重侵害著作權人權益。

專案小組報請高雄地檢署指揮偵辦，經長期追查後，自今年3月起，陸續在高雄、屏東及新北等地查獲代理商負責人呂姓男子（54歲）、南部經銷商蔡姓男子（56歲）、維修員鄭姓男子（47歲），查扣伴唱機主機100台、觸控螢幕79台等證物。警方表示，權利人估算，侵權市值超過70億元。

刑事局指出，這次查緝成功瓦解南部非法雲端伴唱機供應鏈，呼籲業者及民眾切勿租用、購買未經合法授權的伴唱機，以免觸法；警方將持續查緝侵害智慧財產權案件，維護合法市場秩序。

刑事局智慧財產權偵查大隊查獲上百台雲端伴唱機。記者林保光／翻攝
刑事局智慧財產權偵查大隊查獲上百台雲端伴唱機。記者林保光／翻攝

刑事局智慧財產權偵查大隊查獲上百台雲端伴唱機。記者林保光／翻攝
刑事局智慧財產權偵查大隊查獲上百台雲端伴唱機。記者林保光／翻攝

刑事局智慧財產權偵查大隊查獲上百台雲端伴唱機。記者林保光／翻攝
刑事局智慧財產權偵查大隊查獲上百台雲端伴唱機。記者林保光／翻攝

KTV 市值 大陸

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