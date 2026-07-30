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台中海線販毒帶槍防身　通緝犯海釣場遭逮起訴

中央社／ 台中30日電

通緝的劉姓男子涉嫌在台中海線販毒，海巡台中查緝隊等單位掌握情資，今年1月間趁他前往一處海釣場時逮人，查扣槍枝與海洛因等毒品送辦，檢方日前依法起訴。

海洋委員會海巡署偵防分署今天發布新聞稿表示，台中查緝隊於民國114年10月間接獲民眾檢舉，有不法分子於台中市大甲等海線一帶販售毒品，立即與台中港務警察總隊刑事警察隊等單位組成專案小組，並報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦。

案經專案小組跟監蒐證，今年1月27日循線在台中市龍井區一處海釣場，逮捕涉案44歲劉姓男子，帶至南投縣國姓鄉住處查獲改造手槍2把、子彈6顆、第一級毒品海洛因235.5公克與第二級毒品安非他命538公克等證物。

辦案人員查出，劉男因毒品案遭台中地檢署通緝，他為規避查緝，常以承租日租套房及不斷變換車輛製造查緝斷點，另劉嫌在交易毒品時，為防範遭他人侵吞毒品或黑吃黑，隨身攜帶槍彈防身。

全案經詢問後，將劉男依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。

台中 販毒 通緝

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