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跨國運毒集團棧板夾藏走私400公斤大麻 基檢起訴越南籍3男

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

越南籍阮姓男子等人共組跨國運毒集團，在泰國購買第二級毒品大麻後，今年4月裝箱運輸至台灣，將795包共重392公斤大麻，分散夾藏裝有碎紙的20個棧板，檢調關聯手緝獲，市價逾5億，基隆地檢署今天偵結，依毒品危害防制條例及懲治走私條例起訴阮男等3人。

檢方起訴指出，越南籍阮姓男子與姓名不詳外籍人士共組跨境運輸毒品集團，謀議先由成員於泰國購買第二級毒品大麻後，裝箱運輸至台灣，並由阮男負責在台灣接收貨物。先由成員在泰國境內，將第二級毒品大麻總計795包，重392.883公斤，分散夾藏裝有碎紙之20個棧板，今年4月間運抵台灣。

檢方說，財政部關務署基隆關報關檢查時發現棧板有異，查扣夾藏的大麻，法務部調查局航業調查處基隆調查站報請基隆地檢察官指揮偵辦。物流公司5月4日派送2個棧板至新北市汐止區福德二路某處時，專案小組查獲當場簽收開拆棧板的阮男。

檢方查出該運毒集團又另行委由在台越南籍黃男、范男代收其他大麻，並約定由黃男提供收貨地址，范男負責拆開棧板拿取毒品後運輸至他處，二人分別可獲報酬5萬元及5仟元。

該運毒集團6月間某日委由物流公司將其中1個棧板板派送至黃男所提供位於宜蘭縣宜蘭市的收貨地址，黃男再通知范男前往該址分拆棧板，兩人被專案小組成員當場查獲。

基隆地檢署檢察官李國瑋指揮偵辦，經檢察官偵查終結後，認為阮男、黃男、范男涉犯毒品危害防制條例及懲治走私條例，今天起訴。

基隆地檢署主任檢察官黃聖表示，本案經檢、調、關通力合作，始順利斬斷跨境毒品運輸鏈，阻絕毒品擴散，本署日後仍將持續貫徹「新世代反毒策略行動綱領 3.0」，結合各大緝毒系統強力緝毒，並積極「溯源斷根」，以維國人健康及社會治安。

跨國運毒集團棧板夾藏走私400公斤大麻，基檢起訴越南籍3男。記者游明煌／翻攝
跨國運毒集團棧板夾藏走私400公斤大麻，基檢起訴越南籍3男。記者游明煌／翻攝

跨國運毒集團棧板夾藏走私400公斤大麻，基檢起訴越南籍3男。記者游明煌／翻攝
跨國運毒集團棧板夾藏走私400公斤大麻，基檢起訴越南籍3男。記者游明煌／翻攝

跨國運毒集團棧板夾藏走私400公斤大麻，基檢起訴越南籍3男。記者游明煌／翻攝
跨國運毒集團棧板夾藏走私400公斤大麻，基檢起訴越南籍3男。記者游明煌／翻攝

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大麻 走私 越南

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