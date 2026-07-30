海洛因藏模型車底走私來台　2嫌收毒包裹遭起訴

境外販毒集團將毒品海洛因藏放在模型車底部，以郵包方式走私來台，透過在台的陳姓男子等2人收貨，案經關務署及刑事局循線查獲並查扣證物送辦，檢方日前依毒品罪嫌起訴。

刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天表示，第四隊於民國115年1月23日，接獲財政部關務署台北關通報，攔查到3件自泰國進口來台的包裹，經查驗發現郵包內均夾藏第一級毒品海洛因（毛重6666.5公克）。

警方立即與台中市警察局刑事警察大隊、太平分局組成專案小組，並報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦。

經專案小組監控追緝，於今年1月28日發現3件郵包寄送到台中市太平區後，由46歲陳男出面收領，再透過不知情的計程車司機，一起載送至台中市北屯區26歲夏男的住處。專案小組立即發動查緝，當場查獲正在拆卸郵包尋找毒品的夏男，並同步將負責收貨的陳男查緝到案。

警方查出，境外運毒集團利用通訊軟體，指揮操控陳男與夏男，由2人分工負責在台接運毒品郵包，欲藉此走私牟利。為躲避查緝，集團將毒品海洛因裝填至16片塑膠瓦楞板夾層後，再分別藏放在3座模型車底部，藉此掩護走私來台，幸關警聯手及時查獲毒品。

全案警詢後，將陳男等2人依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。

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