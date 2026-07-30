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市價23億..台灣最大宗安毒走私案 主嫌供出金主更一審判16年8月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

「飛燕號」貨輪2023年8月自海上接應市價23億、重1.2噸的安毒及百餘公斤K毒來台，被檢警在高雄港碼頭查獲，主嫌李建良一審判處無期徒刑，他後來供出共犯，二審從輕改判17年，上訴最高法院後撤銷，高雄高分院更審改判李16年8月，另宣告褫奪公權5年。可上訴。

檢警調查，2023年7月16日前，李建良邀集葉姓、鄭姓男子等人共謀走私毒品，取得飛燕號使用權後，並透過不知情的人力仲介公司安排印尼籍船長和船員到船上工作。

安排人員、貨輪妥當後，飛燕號自高雄港出航，並依李等人指示，航行至越南外海指定座標，將2級甲基安非他命綠色麻布袋60大袋和3級愷他命黃色麻布袋5大袋，搬運至船上返航，即將駛抵高雄港時，將毒品全數塞進太空包，並用垃圾掩蓋。

同年8月7日，飛燕號進入高雄港後，因檢警已經事先接獲情資，隨即登船搜查，當場查扣1.2噸安毒、百餘公斤K毒，市價高達23億，並循線逮捕李等多人，成為台灣歷年破獲最大宗的毒品走私案。

高雄地院依違反毒品危害防制條例，判處李無期徒刑，其餘鄭姓、葉姓、陳姓、柯姓同夥則判8年4月至14年10月徒刑，印尼籍船長ROMADHON 、翻譯LAMLAM則判無罪。

案經上訴高雄高分院，合議庭考量李建良及葉姓同夥涉案後供出共犯，陳男則於二審坦承部分犯行，審酌事證後給予從輕改判17年，其餘同夥則判12年、14年2月，原本無罪的印尼籍船長，則改重判13年，部分同夥已判決定讞。

李則經最高法院撤銷，高雄高分院更一審審理後，雖認為李男供出金主並不代表具有悔悟之意，但考量他家庭狀況，沒有犯行前科紀錄，胞姊也寫陳情書，改判李16年8月，另宣告褫奪公權5年。

至於李姓金主到案後，已被高雄地院依共同運輸第二級毒品判徒刑15年，目前另案審理中。

飛燕號外觀。讀者提供
飛燕號外觀。讀者提供

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