拒收傳票拘提林雪峰連夜發監引熱議 反滲透法判刑定讞嘉義首例

曾代表國民黨參選嘉義市西區議員落敗、現任國民黨嘉縣黨代表的林雪峰，被控2024年總統大選期間接受中國浙江省台州市台辦官員指示及資助，招攬嘉義縣村里長等人赴中國旅遊，並利用餐敘宣揚支持特定總統候選人，涉嫌介入我國選舉。最高法院昨天駁回上訴，依違反反滲透法及總統副總統選舉罷免法罪，判處徒刑4年、褫奪公權3年，追徵沒收犯罪所得9600元定讞。

嘉義地檢署通知林雪峰下午2時報到發監，並啟動「防逃機制」。然而，就在判決確定當天傍晚，檢方突然改變執行方式，簽發拘票，由嘉市警察局第一分局員警拘提林雪峰到案，訊後隨即連夜發監執行，消息傳出後引發地方關注議論。

外界質疑，林雪峰遭提前拘提是否與案件涉及反滲透法及國家安全有關，檢方是否擔憂其潛逃，因此採取更積極的執行作為。對此，嘉義地檢署表示，林雪峰執行通知送達時，無正當理由拒絕收受傳票，依司法實務「抗傳即拘」原則，執行檢察官認定有逃亡之虞，因此於當日晚間開立拘票，依法拘提並立即執行入監，非因案件具政治敏感性有特殊待遇。

熟悉檢察實務的法界人士指出，受刑人若無正當理由拒收執行傳票，檢察官依法得直接拘提，這是司法實務相當常見處理方式。此次林雪峰遭提前發監，關鍵

仍在於拒收傳票，而非案件本身的政治性質。值得注意的是，這也是嘉義地區首件因違反反滲透法判刑定讞並入監執行的案件，具有指標意義。檢調在2024年總統大選期間共偵辦2起反滲透法案件，其中林雪峰案已定讞並執行，另一案則因被告死亡而判決不受理。

隨著年底九合一地方選舉將至，嘉義地檢署公開呼籲民眾提高警覺，非必要應避免接受中國方面招待赴陸旅遊，尤其涉及免費招待、補助或具政治性活動時，更可能觸犯反滲透法及相關選舉法令。檢方強調，將持續嚴查境外勢力介入選舉案件，全力維護選舉公平與民主制度。