家暴一次都不行！中和媳婦遭公公殺害 律師籲：別期待施暴者改變
新北市中和區日前發生公公持刀殺害媳婦命案，引發社會震驚，也掀起外界對婚姻、家庭關係及家庭暴力議題的討論。律師呂秋遠與作家陳珮甄分別在臉書發文，從不同角度談及婚姻制度、精神暴力與經濟自主的重要性，呼籲民眾切勿輕忽家暴及控制型關係的警訊。
呂秋遠表示，一般人要持刀傷害他人並非易事，更何況連刺多刀，這起命案只說明了兩種情況：一，他對媳婦的恨意非常深，二，他沒有人性，才能不把人當人看。他指出，婚姻本應是追求幸福的制度，但現今法律制度下，夫妻關係已逐漸回歸個人自由與財產權保障，若婚姻充滿暴力與傷害，應勇敢選擇離開，而非一再忍耐。
呂秋遠也提出10點婚姻建議，包括不要因懷孕倉促結婚、避免住在婆家或娘家、不要放棄自己的工作與收入、不要完全掌管家庭財務、不要控制伴侶行蹤，以及最重要的是「家暴一次都不行」。他強調，無論是肢體暴力還是言語羞辱，都屬於家庭暴力，一旦出現，就應考慮分居、離婚或申請保護令，不應期待施暴者自行改變。
另一方面，陳珮甄則在粉專「陳珮甄 大姐不跑三點半」分享一名曾向她諮詢離婚的女性案例。她表示，該名女子婚後辭去工作，成為全職媽媽長達10年，後來卻遭丈夫以「米蟲」、「靠我養」等言語羞辱，並受到經濟控制與行蹤監控，包括生活費遭嚴格限制、家中裝設監視器、手機被安裝定位程式，只要外出稍久便遭盤問，甚至被懷疑外遇。
陳珮甄指出，丈夫長期的控制與精神虐待，讓這名女子每天都活在恐懼中，甚至一度萌生輕生念頭，但最大的困境也讓陳珮甄感到痛苦的是，該名女子因十年來未工作，既沒有收入，擔心無力負擔離婚訴訟與獨自扶養三名孩子，因此遲遲無法離開婚姻。
她呼籲女性應把握幾項原則，包括「不要為任何理由放棄經濟自主」、「把自己的生活放在第一位」、「無視任何人的批評指教」，及「妳沒有錯」，不要把婚姻失敗歸咎於自己。她認為，當一段關係持續消耗身心，甚至演變成精神虐待時，應優先保護自己，保有離開的能力，且自己沒有責任向任何人去解釋自己。
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