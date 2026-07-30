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ETF自肥 街口胡亦嘉 判7年罰1億元

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

「<a href='/search/tagging/2/街口支付' rel='街口支付' data-rel='/2/142122' class='tag'><strong>街口支付</strong></a>」創辦人<a href='/search/tagging/2/胡亦嘉' rel='胡亦嘉' data-rel='/2/167297' class='tag'><strong>胡亦嘉</strong></a>犯證券投資信託及顧問法背信罪，台北地院認為他開庭時目無法紀，昨判他七年徒刑，併科罰金一億元，再依偽造文書罪判六月得易科罰金之刑。聯合報系資料照
「街口支付」創辦人胡亦嘉犯證券投資信託及顧問法背信罪，台北地院認為他開庭時目無法紀，昨判他七年徒刑，併科罰金一億元，再依偽造文書罪判六月得易科罰金之刑。聯合報系資料照

本土最大電子支付平台之一的「街口支付」創辦人胡亦嘉，被控於二○二○年辦理ＥＴＦ基金配售時，未公平配售予投資人，獲不法利益三千餘萬元，台北地院昨依證券投資信託及顧問法背信罪判胡有期徒刑七年，併科罰金一億元，另依偽造文書罪判六月得易科罰金之刑，未扣案的犯罪所得三五○三萬八三三○元沒收。

共同被告街口投信前董事長王律傑被判刑四年；地產大亨楊健一的兒子楊立偉判刑一年，緩刑四年，支付公庫五百萬元；胡亦嘉的親信詹淑玲被依行使偽造私文書罪判刑四月，得易科罰金十二萬元，緩刑二年，支付公庫十萬元。街口投信董事陳志睿、胡亦嘉的妻子莊郁琳因查無犯罪證據，二人獲判無罪。

台北地檢署指控，胡亦嘉二○二○年間獲金融監督管理委員會核准，追募街口布蘭特原油正二期貨ＥＴＦ（指數股票型基金），曾承諾會公平處理追募額度分配並納入內控，卻違背受託任務，「左手賣右手」不法獲利三五○三萬八三三○元，楊立偉則獲利二三八二萬六一二一元。

胡亦嘉不認罪，審判中多次聲請解除境管被駁回。二○二五年五月開庭時，胡因不滿蒞庭女檢察官而當庭「比中指」，後來雖表示歉意，仍指責檢方利用媒體汙衊他。

北院合議庭認為，胡亦嘉不但違反投信公司負責人應負的忠實義務，更主導策畫整個非法配售計畫，利用配售權中飽私囊，他遭金管會裁罰、解除董事職務後，不知悛悔與反省，利用不知情的莊郁琳及知情的王律傑繼續非法配售，足見胡將基金作個人投資工具，無視法紀、恣意擅斷。

北院批評胡亦嘉「為達目的不擇手段」，玩弄其他券商與投資人，將他人的權利視如敝屣，等金管會調查，更製作不實文件以掩飾他最終受益人身分，試圖湮滅證據，誤導金管會與檢調單位。合議庭也認為胡對公訴檢察官比中指是藐視司法，且氣焰甚高，審酌胡是本案主導者、策劃者，犯罪動機純為私利、手段縝密，依法量刑。

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