苗警月報頒獎 通霄坪頂社區獲內政部「社區治安－標竿社區」認證標章

苗栗縣警察局今午舉行7月份月報及頒獎，其中通霄鎮坪頂社區榮獲內政部115年「社區治安－標竿社區」認證標章，帶領社區成為警察同仁最堅實後盾，相當難得；副縣長邱俐俐表揚強化毒駕執法、偵破各類案件及為民服務績優警員，感謝所有警政同仁及協勤工作夥伴們，在這個月為苗栗縣的治安、交通及為民服務工作無私地奉獻。

邱俐俐表示，首先要感謝多繹實業公司陳紹緯董事長捐贈警察局550片毒駕攔檢教育訓練教材（回收車窗玻璃），全面強化第一線同仁應變能量。近年來毒駕事件頻仍，警察人員執行攔查勤務倍增風險，當駕駛拒絕配合，須強制執法破窗排除危害時，平時常年訓練相關安全防護SOP，就顯得相當重要。

其次，要恭喜通霄鎮坪頂社區榮獲內政部115年「社區治安－標竿社區」認證標章，感謝隊長張傳興、副隊長邱東壁、鄭吉星多年來無私奉獻，帶領社區協助推動各項治安維護工作，對治安穩定貢獻良多。

會中表揚偵破各類重大案件獲頒加菜金的有：苗栗分局長林威廷、頭份分局長郭譯隆、竹南分局分局長陳俞佐、通霄分局分局長蘇立琮、大湖分局長黃朝偉、刑大大隊長莊恒權、少年隊長傅學廷及婦幼隊長張進基等共8人。

強化毒駕執法及防制作為專案績優人員第1名頭份分局巡佐劉澤羽、第2名頭份分局警員鄭凱元、第3名頭份分局巡佐張冠偉、第4名頭份分局巡佐黃宇陞。

為民服務績優警員：苗栗分局北苗所警員吳學義、頭份分局三灣所警員陳琮畲、頭份分局頭份所警員林昱辰、竹南分局中港海口所警員黃梓修、通霄分局山腳所警員楊尚倫、大湖分局泰安所警員陳懷德等6人。受理民眾報案服務態度績優人員：通霄分局社苓所警員洪鐸鳴。

另外，偵破各類案件有功人員：苗栗分局偵查隊隊長賈立任、頭份分局偵查隊隊長薛宇宏、刑事警察大隊科偵隊隊長陳冠廷等共3人。

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苗栗縣警察局今日於三樓大禮堂舉行7月份月報及頒獎，副縣長邱俐俐表揚強化毒駕執法、偵破各類案件及為民服務績優警員。圖／苗栗縣警局提供