中和人倫悲劇引關注 楊聰財醫師：釐清心理與家庭因素

針對新北市中和區日前發生的公公持刀殺害媳婦重大刑案，楊聰才身心診所院長楊聰財醫師表示，每當發生重大社會案件，社會往往會出現各種推測，例如精神疾病、失智症或妄想症等。然而，站在精神醫學角度，在司法完成鑑定前，不應直接替嫌犯貼上精神疾病標籤。醫學的責任並非替犯罪找藉口，而是協助社會理解可能將家庭推向悲劇的多元因素。

楊聰財指出，大眾常將重大暴力事件歸咎於精神病，但醫學研究顯示，多數精神疾病患者不具暴力傾向，反而更容易成為受害者。精神科評估需透過完整病史、家屬訪談及長時間觀察，本案目前無法直接推論涉及特定精神疾病。

他指出，從精神醫學角度分析，司法精神鑑定通常涵蓋以下四個方向：

•人格特質：習慣以控制、威權與家人互動者，當家庭角色改變時易產生強烈失控感，若缺乏情緒調節能力便可能出現極端反應。

•精神疾病：包括妄想症、思覺失調症、重鬱症或神經認知障礙等，皆須由專業團隊評估，目前尚無公開資料證明本案涉及此類疾病。

•認知功能退化：六十多歲不等於失智，但腦部疾病、血管病變或退化性疾病確實可能影響情緒控制與衝動抑制。

•長期家庭壓力：金錢、照顧孫子、婚姻衝突及角色權力若長期未解決，便可能形成「慢性高衝突家庭」，多年累積的怨恨往往比單次爭吵更具危險性。

楊聰財強調，暴力事件是生物、心理、家庭及社會因素交互作用的結果。當家庭長期充滿控制、威脅與照顧壓力時，應及早尋求家庭諮商或社會資源協助。若家人出現情緒暴躁、長期懷疑他人、反覆揚言報復或明顯人格改變等警訊，建議儘早就醫，以防範危機擴大，守護家庭安全。