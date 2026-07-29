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藥師淪毒品供貨源頭 2元安眠藥黑市賣90元暴利45倍

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

含有佐沛眠成分的管制安眠藥，從藥局流入黑市後，價格最高翻漲45倍。台北市刑大循線查獲「藥局供貨、中盤批發、網路零售」販售鏈，逮捕38歲李姓男子、37歲曾姓藥頭及54歲陳姓藥師，查扣2萬5878顆「柔拍」、「史蒂諾斯」等安眠藥，3人警詢後依毒品罪嫌移送偵辦。

警方日前網路巡邏時，發現有人在網路販售「柔拍」、「史蒂諾斯」等藥錠，報請台南地檢署指揮偵辦，查出賣家為在台南活動的李男，前往其住處搜索並查扣大批含佐沛眠成分的第四級管制藥品

專案小組分析李男通聯紀錄，向上追查供貨來源，鎖定藏身新北市新莊區的曾男，再查出相關安眠藥都是由板橋一間藥局的陳姓藥師供應，警方蒐證後將陳男逮捕到案。

警方調查，陳男以每顆約2元的成本取得「柔拍」及「史蒂諾斯」，再分別以25元、32元賣給曾男；曾男以每顆55元至70元轉售李男，李男再透過網路，以「柔拍」每顆75元、「史蒂諾斯」每顆90元的價格零售。

曾、陳兩人原本否認販售管制藥品給李男，警方出示相關對話及交易證據後，兩人仍百般辯解，訊後將3人一併移送管轄地檢署偵辦。

警方指出，「柔拍」、「史蒂諾斯」主要成分為佐沛眠，在國內同時列為第四級管制藥品及第四級毒品，具有成癮性，也可能造成記憶力衰退、注意力渙散及夢遊等副作用；未經醫師處方或透過合法管道取得、販售，可能涉及毒品犯罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市刑大循線查扣2萬5878顆「柔拍」、「史蒂諾斯」等安眠藥。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑大循線查扣2萬5878顆「柔拍」、「史蒂諾斯」等安眠藥。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑大循線查扣2萬5878顆「柔拍」、「史蒂諾斯」等安眠藥。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑大循線查扣2萬5878顆「柔拍」、「史蒂諾斯」等安眠藥。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑大循線查扣2萬5878顆「柔拍」、「史蒂諾斯」等安眠藥。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑大循線查扣2萬5878顆「柔拍」、「史蒂諾斯」等安眠藥。記者廖炳棋／翻攝

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