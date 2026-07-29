新北桃園聯手破獲幫派行動軍火庫 車內搜出4槍、68發子彈

新北市警察局土城分局掌握具幫派背景的30歲林姓男子涉嫌擁槍自重，與桃園市警察局龜山分局共組專案小組，今天上午前往桃園市龜山區執行搜索，當場逮捕林男，並在其轎車內查扣改造霰彈槍1把、手槍3把、子彈共68顆及依托咪酯粉末等證物，宛如一座行動軍火庫。

警方表示，專案小組經長期蒐證後，向桃園地方法院聲請搜索票獲准，今天上午8時20分，由土城警分局偵查隊長王鴻祥率隊，前往龜山區長峰路一處住宅地下停車場執行搜索。圍捕時，林男與懷有身孕的妻子同行，警方完成部署、控制現場後，考量孕婦及胎兒安全，持續向林男喊話勸降，要求放下武器並配合執法。

警方向林男表示，將全力確保其妻子及腹中胎兒安全，盼他不要因一時衝動造成無法挽回的遺憾。林男最終未作反抗，主動配合查緝並交付槍械，警方順利將他逮捕，全程未發生衝突。

警方隨後在林男使用的轎車內，查扣改造霰彈槍1把、手槍3把、霰彈11顆、90手槍子彈57顆、彈匣，以及第一級毒品依托咪酯粉末1包，毛重50.3公克。全案依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」及「毒品危害防制條例」等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，並持續向上溯源追查槍枝及毒品來源。

土城分局表示，面對幫派、槍枝及毒品犯罪，警方將秉持「暴力零容忍、黑幫零縱容」立場依法嚴辦，持續掃蕩犯罪並瓦解幫派組織。

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警方在林男車內查扣改造霰彈槍1把、手槍3把、子彈共68顆及依托咪酯粉末等證物，宛如一座行動軍火庫。記者張策／翻攝