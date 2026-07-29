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喪屍煙彈半年就查獲1345人 桃市府：AI追毒、760處熱點加強巡查

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯近年快速蔓延，校園毒品問題今成桃園市議會討論焦點。民代直言，近年依托咪酯查緝案件暴增、吸食年齡下降，電子煙、網路交易及同儕文化都加速毒品滲透校園，呼籲市府提出更積極配套。桃市府回應，已由警察局、教育局及衛生局跨局處合作，從科技偵查、校園防制、源頭管理及邊境查緝4面向強化防堵。

議員舒翠玲指出，市警局統計顯示，依托咪酯2024年查獲41件、40人，2025年暴增至1738件、1897人；今年截至6月底已查獲1284件、1345人，顯示新興毒品擴散速度驚人，電子煙因無味、體積小且容易攜帶，已成為依托咪酯滲透校園的重要載具。

她建議市府訂定教師查察電子煙的標準作業程序，讓第一線教師有所依循；另可編列專案經費提高偵查隊辦理毒品及科技犯罪案件誘因，並研議邀請退休資深警察協助校園反毒宣導與巡查，補強校園防毒量能。

警察局長廖恆裕表示，依托咪酯列管後，販毒模式由實體轉向網路社群，警方已運用大數據及AI關鍵字分析監控網路販毒，並追查物流、金流及資訊流，同時建議中央加速新興毒品預防性列管及修法管理電子煙。針對偵查人力不足，也將持續辦理候用偵查佐甄試、爭取增補員額，並導入智慧分析系統，提升辦案效率。

衛生局長賈蔚說，衛生局持續稽查電子煙及加熱菸販售場所，並與關務署、海巡署合作加強邊境查驗，同時要求網路平台下架違法販售資訊。截至今年6月底，已裁罰電子煙及加熱菸違規案件412件，裁罰金額達1756萬餘元，未來將配合中央修法，持續強化源頭管理及平台責任，防堵新興毒品流入校園。

教育局長劉仲成表示，各校皆辦理反毒教育及親職宣導，若發現疑似電子煙或毒品器具，將立即通報警方查處送驗；確認學生涉毒後，即啟動「春暉專案」輔導機制，結合警政、社政及衛生資源協助戒治，同時配合警方執行校外聯巡及校園周邊熱點巡查，降低毒品入侵校園風險。

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校園毒品問題嚴重，議員舒翠玲（右）建議建立教師查察指引、強化偵查人力及研議獎勵制度。圖／截自市議會直播
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電子煙 毒品 舒翠玲

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