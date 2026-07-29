中和超商女店長命案 死者弟心碎控訴：公婆帶走小孩引她步入斷魂路

新北市中和區日前發生一起震驚社會的人倫悲劇。本月26日晚間，34歲張姓女子前往公婆住處欲接4歲女兒返家，竟遭66歲的張姓公公持15公分生魚片刀襲擊。死者頸部與喉嚨中刀身亡後，遺體更遭受嚴重毀損，死狀悽慘。張翁經移送新北地檢署，檢察官複訊後，將其依殺人、毀損屍體等罪嫌聲押禁見獲准。

警方調查指出，涉案的張姓公公與死者長期因金錢觀念、教養問題及生活習慣摩擦不斷。雙方近期才剛協議分居，試圖緩解衝突，未料死者於案發當天前往接小孩時，雙方再度爆發口角，釀成無法挽回的悲劇。

死者弟弟昨出面悲痛控訴，命案發生前夕，公婆以「帶小朋友去吃飯」為由將孫女帶開，此舉疑似是為了將姊姊引回住處，使其毫無防備地走入奪命布局。監視器畫面也拍下，死者當晚騎乘電動車抵達公寓並提著物品走入，卻再也沒有活著出來。

弟弟心疼表示，姐姐婚後生活艱辛，不僅需忍受丈夫外遇與缺乏育兒支援，更得兼職兩份工作獨力扶養幼女，同時面對公公不斷索求金錢，長期蠟燭多頭燒。死者生前於社群平台上留下令人鼻酸的字句：「在超商輪班的偽單親媽媽，其實沒有什麼夢想，只希望孩子過得好一點。」如今生命驟然消逝，留下一頁頁與幼女相處的溫馨日常，令人不勝唏噓。全案目前已由警方依殺人罪嫌移送偵辦，詳細犯案動機仍待司法進一步釐清。