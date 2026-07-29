公公狠砍40刀殺媳 精神醫稱「少見」恐有1狀況

新北中和張姓女子遭其公公持雙刀殺害，臉、頸等被砍近40刀，頭部與軀幹幾乎僅剩頸骨相連，手段凶殘。精神科醫師沈政男說，公公殺媳婦非常少見，而且到了殺人毀屍，有深仇大恨的程度，公公可能因「忌妒妄想」弒親要做精神鑑定。

沈政男指出，男人殺女人，大部分是感情問題，多發生在親密關係裡。只是公公與媳婦的關係，相當特別，相較於婆媳常衝突，公公與媳婦衝突不只較少，公公甚至會是婆媳衝突裡的緩衝者，因此司法史上，公殺媳非常少見，連國外都很少。

而該起案件中，從公公早已準備武器在身，可看出並非臨時口角所致，而且毀屍，顯然是有深仇大恨。但所謂子女管教、金錢糾紛或日常口角，雖會引發家庭衝突，但不至於釀成深仇大恨。媒體提到，最可能的殺人動機，是公公懷疑媳婦外遇。

沈政男認為，該名公公恐有「忌妒妄想」，忌妒妄想會懷疑配偶不忠、有外遇，至於公婆懷疑媳婦外遇，臨床上也不算罕見，只是不至於痛下殺手，而且兒子也可能及時介入。有沒有娘家爸媽懷疑女婿外遇，到了妄想的程度，當然也會有。

由於，爸媽與兒女，關係親近，難免注意其婚姻關係，若發現孩子的另一半不忠，會同仇敵愾，感到不悅。尤其住在一起，空間狹窄，日常互動細節，連媳婦跟誰講手機、約誰見面什麼的，都一清二楚，如果有起疑的特質，就可能胡思亂想。

但要注意的是，「忌妒妄想」跟「忌妒性格」不一樣，差別在於，愛吃醋會亂懷疑，不會定於一尊，也沒有那麼一口咬定，而且通常有一些實際線索；但「忌妒妄想」是憑空亂想，而且通常會說就是跟某某人外遇。

沈政男表示，從目前媒體資訊中，是先生疑似有外遇，而不是媳婦有外遇！這或許是事實，但忌妒妄想的意思就是無中生有，不一定有什麼證據。先生長期不在，也是一個可能的助長因素，使得公公更加不安心。

這類妄想，若是發生在老年期，通常是開始退化的徵兆。如果懷疑媳婦不忠，到了確信的程度，當然就會干涉，因而起了口角，關係也就越來越差。而這類弒親案件，包括先前發生的頂大教授殺連襟案，都要做精神鑑定。