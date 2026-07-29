中和媳婦生前社群滿是女兒身影 一起出遊、拍片還有和殺人公公全家福

新北市中和區34歲張姓女子日前下班後騎車前往公婆住處接4歲女兒，未料走進公寓後，竟遭66歲張姓公公持刀殺害。她的生命停在那一天，但生前留下的社群帳號，仍保存著一段段母女相處日常。照片裡，女兒總依偎在她懷中，母女一起出遊、散步、拍影片，畫面沒有華麗安排，卻幾乎每一張都看得出來，孩子就是她生活的中心。

張女社群頁面中，留下許多與女兒的合照。有時她抱著女兒站在商場噴水池旁，有時牽著孩子走在戶外草地，也會陪女兒拍攝短片、記錄生活。女兒面對鏡頭時神情自然，經常黏在媽媽身邊；張女總是抱著、牽著，或在一旁陪伴。從一張張照片及影片中，可以感受到母女不只感情親密，彼此早已是對方生活中最熟悉的存在。

張女曾在貼文中形容自己是「在超商輪班的單親媽媽」，每天站班8小時，下班後還得趕回家照顧女兒，累到連滑手機都沒有力氣。她說，自己其實沒有什麼夢想，「只希望孩子過得好一點」；真正讓她感到無力的，不只是身體疲累，而是收入只能勉強支撐生活。

除了擔任全家便利商店店長，張女也接觸網路電商，希望利用工作以外的零碎時間增加收入。她曾在貼文表示，原本以為每天花出去的錢只能是消費，後來才明白可以透過不同方式慢慢累積收入；不用辭職、不必囤貨，只要利用零碎時間，一點一點為生活增加更多可能。

這些文字看似是在分享工作與生活，背後卻是一名母親努力撐住家庭的模樣。張女沒有把自己形容得多麼辛苦，只淡淡寫著，「我沒有變很厲害，只是選擇不一樣的方式生活。」另一篇貼文中，她也寫道，有時候看起來很堅強，只是因為生活不允許自己脆弱，並鼓勵同樣獨力照顧孩子的媽媽，「照顧家人的同時，也要好好照顧自己」。

如今再回頭看，這些字句格外讓人鼻酸。她一直提醒別人要照顧自己，卻沒有機會陪著女兒繼續長大。

而她的社群中不只有母女合照，也曾留下她帶著女兒及公婆4人一同出國旅行的紀錄。照片裡，一家人並肩入鏡，看起來就像一般家庭出遊，張女與涉嫌殺害她的公公曾出現在同一張照片中。

曾經一起出國、一起留下笑容的家人，最後卻在家門內成為加害者與被害人。這樣的反差，也讓人更難想像，年僅4歲女童未來要如何理解，最疼愛她的母親已經不會再回來，而涉嫌奪走母親生命的人，竟是自己的祖父。

張女的社群帳號仍停留在她生前留下的模樣。照片中，她抱著女兒，孩子安穩靠在母親懷中；文字裡，她談工作、談疲憊，也談如何替女兒多撐一點。她沒有留下什麼豪言壯語，只有一名母親最平凡的願望，希望孩子能過得好一點。

時代力量黨主席王婉諭也在臉書聲援死者，她說，從媒體報導指這名公公對死者生前霸凌行徑，其實已構成家暴了。很多人不知道的是，根據家庭暴力防治法第3條，家庭成員包括「現為或曾為直系姻親」，離婚前後的公公都包含在內。家庭暴力防治法第2條對家暴的定義，也明文包含精神上、經濟上的騷擾、控制與脅迫。公公長期索討金錢，不從就辱罵、堵人、騷擾，這就是家暴，台灣社會常把這當成「家家有本難念的經」或「家醜不外揚」，很多女性即使遇到也被迫選擇隱忍，死者或許也是如此，但她的隱忍卻換來一場悲劇。

「生活不允許我們脆弱。」王婉諭說，死者生前寫下的這一句話讓人揪心，很多媽媽感同身受，也了解那種不能倒下的壓力，為了孩子，所有媽媽都可以變得無比堅強，但媽媽們沒有義務接受無止盡的情緒勞動，更沒有義務要犧牲自己一生。

張女生前經常在社群分享與4歲女兒的生活點滴，母女倆一起出遊、拍攝影片，留下許多溫馨回憶，如今成為她留給女兒最珍貴的紀念。記者張策／翻攝