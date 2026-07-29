民法修正 立院刪除手足特留分

民法遺產繼承「特留分」規定施行至今將近一世紀，立法院會昨三讀修正通過民法第一二二三條，刪除兄弟姊妹特留分規定；未來往生者若立有遺囑安排身後財產，其手足將不再可主張法律強制保障的特留分。法務部表示支持修法方向，並將盡速推動「遺產酌給制度」及增訂「繼承人特別貢獻」配套修法，以完善現代繼承法制。

現行民法第一二二三條規定，直系血親卑親屬的特留分，為其應繼分二分之一。父母的特留分，為其應繼分二分之一。配偶的特留分，為其應繼分二分之一。兄弟姊妹的特留分，為其應繼分三分之一。祖父母的特留分，為其應繼分三分之一。

過去經常衍生家人間為爭取兄弟姊妹特留分對簿公堂，還有民眾到公共政策網路參與平台提案修法廢除。立院司法及法制委員會四月一日併案審查國民黨立委提出刪除兄弟姊妹特留分規定的廿個民法修法版本，朝野立委均同意條文保留送協商，初審通過，但也要求法務部盡速提出修法版本。

公布六個月後施行

法務部六月二日預告民法修正草案，除刪除兄弟姊妹特留分規定，也修正現行遺產酌給規定，包括增訂繼承人特別貢獻規定、增訂歸扣及特別貢獻規定的適用期限等。立法院會昨處理民法修正案，國民黨團提出再修正動議，刪除兄弟姊妹特留分，民進黨、國民黨、民眾黨團共同提修正動議，明定修正的民法第一二二三條，自公布六個月後施行。

手足維持「應繼分」

法務部表示，為回應社會期待，放寬對遺囑自由的限制。不過本次是刪除兄弟姊妹「特留分」，「應繼分」規定則維持，如果被繼承人未於生前預立遺囑排除兄弟姊妹繼承遺產，亦無其他前順位法定繼承人時，兄弟姊妹仍得依現行民法第一一三八條規定繼承。法務部指出，將持續與相關機關協調溝通，推動後續法案審議，完成配套修法。

國民黨立委吳宗憲表示，此次修法是刪除強制保留給手足特留分，而非其法定繼承人身分，如果有遺囑，就會尊重往生者安排。不少繼承糾紛是往生者希望將財產留給真正照顧、陪伴自己的人，卻因特留分制度無法實現，「這不是保障親情，而是製造紛爭。」辛苦累積的財產，應有權決定最後要留給誰。

讓當事人有自主權

民眾黨立委陳昭姿表示，立法院本次修法的目的，並非要強化手足之間的扶養關係，是讓當事人對自己的財產有完全自主權，保證真正的依附關係。民進黨立委莊瑞雄說，尊重遺囑自由，讓財產依照被繼承人的真實意願分配，是這次修法的重要精神。此修法設計半年後施行的日出條款，讓法務部與司法院有時間研議相關制度，完成必要配套，避免制度出現空窗。