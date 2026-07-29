毒駕祭重罰！毒駕或拒毒測 一律吊照、沒入車輛

為了防治毒駕，立法院會昨天三讀通過修法，增定毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照。圖為員警進行酒駕毒駕攔查。聯合報系資料照

為了防治毒駕，立法院會昨天三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正，增定毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照，且不論車輛屬何人所有都要沒入；毒駕致人重傷或死亡者，則終身不得考照。

行政院會六月十八日通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，提案指出，近期毒駕致人死傷案件頻傳，為遏止日益嚴重的毒駕情形，因此檢討相關處罰規定，且因吸毒行為涉犯刑事法律，毒駕危害性比酒駕更為嚴重；經立院審議，昨天完成三讀修正。

毒駕罰鍰累進制 無上限

修法後條文同步調升毒駕罰鍰，首次毒駕機車罰鍰十二萬元、汽車十五萬元；二次毒駕罰鍰將以前次罰鍰金額再加罰九萬元；三次以上則每次再增加九萬元，罰鍰無上限，並均應當場移置保管該汽機車，吊銷其駕駛執照。

同時，毒駕拒測罰鍰也拉高，三讀通過條文明定，首次拒測將開罰廿七萬元、第二次則為四十五萬元，第三次以上按前次金額加罰十八萬元，累加無上限，藉此提高累犯成本；毒駕或拒檢者，沒入該車輛，汽機車所有人與駕駛人非屬同一人時，也適用沒入車輛規定。

強化勸阻 毒駕同車亦罰

此外，為強化同車乘客勸阻毒駕的社會責任，初審通過條文中增定，毒駕者車上若有年滿十八歲的同車乘客，將處六千元以上一萬五千元以下罰鍰。為防範未然，從源頭管理、加強防制，遏止毒駕行為，三讀條文中也增定，吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相似管制藥品者，經警察機關確認後，吊銷其駕駛執照。

三讀條文也建立吸毒者預防性吊照機制，吸食毒品遭吊銷駕駛執照者，二年內不得考領駕駛執照，欲重新考領駕駛執照時，應依規定接受毒駕防制教育、觀察勒戒、強制戒治、毒品戒癮治療或毒品危害講習，完成後也須一年內無再有施用毒品紀錄，才發給駕照。