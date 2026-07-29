聽新聞
0:00 / 0:00

疑收陸資非法跟監 徵信社龍頭遭查

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

徵信社龍頭一統、國華徵信創辦人暨總裁趙維君（左二）、總經理趙柏凱父子，前天遭新北地檢署搜索、拘提。記者蔣永佑／攝影
徵信社龍頭一統、國華徵信創辦人暨總裁趙維君（左二）、總經理趙柏凱父子，前天遭新北地檢署搜索、拘提。記者蔣永佑／攝影

徵信社龍頭一統、國華徵信創辦人暨總裁趙維君、總經理趙柏凱父子，涉嫌非法跟監及蒐集個資，新北地檢署前天指揮警、調搜索，拘提父子倆及徵信社幹部、員工共十人，趙維君胞妹、公司負責人趙貞玲也被依證人身分傳喚，全案朝妨害秘密、個人資料保護法等罪嫌偵辦中。

一統、國華為關係企業，均由趙維君創立、經營，他名下還有中華警安、全國女人徵信等近廿家不同徵信品牌，可說是國內最大徵信集團之一。實務上，同集團旗下各徵信公司經常互相支援跟監、調查人力。

據了解，本案源於新北檢日前偵辦一起陳姓婦人懷疑侯姓丈夫外遇，委託國華徵信業務經理趙彥豪調查、蒐證，並選擇「安裝ＧＰＳ定位器跟監十四天」方案，趙指示旗下調查員展開跟監，記錄侯與特定對象互動過程，並將影像上傳ＬＩＮＥ群組向陳婦回報。

趙彥豪等人依照陳婦提供的資訊，購買ＧＰＳ定位追蹤器潛入侯住處地下停車場，將追蹤器偷裝在侯的兩輛機車內。侯懷疑遭跟監，拆車檢查找出追蹤器，報警提告。

檢警查出，趙彥豪涉嫌於去年六月十三日，微信接受暱稱為「圖圖圖」的大陸人士委託，議定以台幣三萬五千元報酬，查詢特定手機申登人的婚姻狀況、公司位置等個資，並收取支付寶匯入的人民幣八五一九元，再透過中間人查得門號申登人姓名、住址等，以微信向陸方人士回報。

檢方懷疑，該名大陸人士透過網路匿名委託國內不法徵信業者，針對特定民眾蒐集個資的模式並非個案，而是以合法掩護非法，當中兩徵信業者是否涉及收受對岸資金，針對國內具有機敏身分的特定人士刺探個資，甚至進行跟監、蒐證從事認知作戰？均可能觸及相關國安問題，因此一併指揮調查局國安站協助釐清。

微信

延伸閱讀

徵信社龍頭一統、國華總裁趙維君父子 涉非法跟監、蒐集個資遭檢搜索

不是本人也能查？徵信社曝「代為委託」趨勢增：關心也要有底線

桃園農舍設毒品彩虹菸分裝場低價搶市 涉案6人遭訴

王道理財涉高利貸詐欺 主謀與業務主管4人羈押禁見

相關新聞

塵爆案團體訴訟二審逆轉 八仙須賠2.1億

消費者文教基金會協助八仙塵爆受害者及家屬提團體訴訟，首波九十八人求償，一審判八仙樂園公司免賠，玩色創意負責人呂忠吉、玩色創意及瑞博國際公司應賠償四億餘元。案件上訴，台灣高等法院昨改判呂、玩色及瑞博賠償六億八千餘萬元，另因最高法院見解認定八仙樂園公司應依消費者保護法規定負賠償責任，高院昨判八仙及負責人陳慧穎應賠償二億一千餘萬元。

八仙塵爆案56人願和解 律師：家屬盼早點落幕

八仙塵爆發生至今滿十一年，受害者傷疤、家屬傷痛仍在，漫長訴訟也讓他們身心俱疲，國家賠償案件已經判賠確定，但團體訴訟還未了，消費者文教基金會律師吳榮達指出，多數死者家屬盼事件早日落幕而選擇和解。

中和悲劇 公公40刀砍死媳 聲押獲准

中和張姓女子廿六日下班，騎車到公婆住處準備接回四歲女兒，卻遭六十六歲張姓公公持雙刀殺害。法醫昨天解剖，發現張女臉、頸等被砍近四十刀，頭部與軀幹幾乎僅剩頸骨相連，手段凶殘。

隱匿非洲豬瘟送拍賣 父子判刑

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失廿一億元，檢方查出畜牧場陳姓負責人父子明知豬隻可能染疫仍送拍賣，陳的兒子兩年來以舊照上傳作假，規避稽查造成防疫破口，父子遭訴。陳因年逾八旬獲減刑，台中地院依詐欺等罪判陳一年六月、陳子判三年徒刑。

疑收陸資非法跟監 徵信社龍頭遭查

徵信社龍頭一統、國華徵信創辦人暨總裁趙維君、總經理趙柏凱父子，涉嫌非法跟監及蒐集個資，新北地檢署前天指揮警、調搜索，拘提父子倆及徵信社幹部、員工共十人，趙維君胞妹、公司負責人趙貞玲也被依證人身分傳喚，全案朝妨害秘密、個人資料保護法等罪嫌偵辦中。

民法修正 立院刪除手足特留分

民法遺產繼承「特留分」規定施行至今將近一世紀，立法院會昨三讀修正通過民法第一二二三條，刪除兄弟姊妹特留分規定；未來往生者若立有遺囑安排身後財產，其手足將不再可主張法律強制保障的特留分。法務部表示支持修法方向，並將盡速推動「遺產酌給制度」及增訂「繼承人特別貢獻」配套修法，以完善現代繼承法制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。