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隱匿非洲豬瘟送拍賣 父子判刑

聯合報／ 記者曾健祐游振昇／台中報導

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失廿一億元，檢方查出畜牧場陳姓負責人父子明知豬隻可能染疫仍送拍賣，陳的兒子兩年來以舊照上傳作假，規避稽查造成防疫破口，父子遭訴。陳因年逾八旬獲減刑，台中地院依詐欺等罪判陳一年六月、陳子判三年徒刑。

八十六歲的陳姓負責人昨得知刑度後大罵，稱他沒殺人「判這麼重」，把他關到死好了，他已八十多歲，是要讓他死在監獄嗎？

檢方調查，陳的兒子為規避稽查，二○二二年預先拍蒸煮廚餘照片，二○二三年一月至二○二五年九月每天申報時「反覆上傳舊照片」充作當天蒸煮證明，收受廚餘超過實際用量，也違規轉售、申報不實。去年十月十日大量豬隻死亡，陳姓父子也沒通報疫病，自行以抗生素投藥，仍無法控制死亡。

檢方控訴，陳姓父子為避免疫情外洩影響拍賣，十月十日至廿日將部分死豬交給合法化製業者，其餘由非法業者清運，並在化製三聯單填寫不實數量，短報四十六頭死豬，直至十月廿二日非洲豬瘟爆發，台中市府預防性撲殺同場尚存活的一九五頭豬。

檢方指出，陳姓父子見大量豬隻死亡，為減少損失仍將卅頭可能染疫、未逾停藥期的豬送往大安肉品市場拍賣，詐得卅二萬元。

台中地院審酌，陳子長期上傳不實廚餘蒸煮照片、未據實申報廚餘再利用數量，隱瞞疫情拍賣染疫豬隻，可能造成防疫破口，犯實施業務登載不實文書罪、廢棄物清理法申報不實罪及共同詐欺取財罪判三年徒刑，併科罰金八萬元。

中院也說，陳姓負責人和兒子隱匿豬隻傳染送往拍賣，考量他最終坦承犯行、年滿八十歲依法減刑，依詐欺罪判他一年六月；另兩人被控短報死豬數量部分，罪證不足判無罪。

非洲 非洲豬瘟

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