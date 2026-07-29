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中和悲劇 公公40刀砍死媳 聲押獲准

聯合報／ 記者張策黃子騰／新北報導

中和張姓女子廿六日下班，騎車到公婆住處準備接回四歲女兒，卻遭六十六歲張姓公公持雙刀殺害。法醫昨天解剖，發現張女臉、頸等被砍近四十刀，頭部與軀幹幾乎僅剩頸骨相連，手段凶殘。

住家旁監視器拍下張女（卅四歲）停妥機車、走進樓梯間的最後身影，從雙方發生爭執、鄰居報案到警方抵達，前後約僅十分鐘。新北地檢署檢察官、法醫昨到板橋殯儀館解剖複驗遺體，親友悲痛地呼喊張女名字，說「不要害怕，我們在這裡陪妳」。

據了解，張女在中和一家超商當店長，與當時也在店內工作的丈夫交往，是相差四歲的姊弟戀，婚後育有一女。丈夫後來長期在台中工作及居住，張女留在新北照顧孩子，除在超商輪班外，也兼職從事電商，獨力承擔生活及育兒開銷。

張女閨密透露，張女長期面對丈夫外遇、公公經濟壓榨及言語霸凌，幾乎過著「偽單親」生活，準備協議離婚，未料發生憾事。

張女與女兒、公婆過去曾在中和忠孝街、秀朗路一帶居住，公婆數日前才搬入興南路二段公寓。張女已另覓住處，平時仍由公婆協助照顧女兒。

鄰居表示，當時未明顯聽見爭吵聲，直到看見大批警察及樓梯間駭人血跡才知道發生命案。警方到場時，公公的衣物沾滿血跡，員警從他隨身包包內查獲水果刀、生魚片刀。公公否認犯案，辯稱媳婦是遭別人殺害，警方調閱監視器，他才認罪。

公公稱刀械是「從地上撿到」，因公寓內及樓梯間沒有監視器，警方無法確認他是攜刀在樓下等待，或進入四樓住處取刀。兩把刀是否都曾用於攻擊，待鑑識釐清。

警方表示，案發時僅公公與死者兩人在場，犯案動機待調查。法醫解剖發現，張女全身有卅至四十處刀傷，頸部傷勢最嚴重，幾近遭砍斷；手部傷口是否屬反抗時形成的防禦傷，或部分傷勢是在死亡後遭持續攻擊所致，難以判斷。

張女丈夫透露，妻子常與父親爭執，案發當天他人在台中，未目睹衝突。新北市社會局表示，案家過去沒有家庭暴力或脆弱家庭通報紀錄，四歲女童目前由外公、外婆照顧。檢方複訊後，認張姓公公涉犯殺人、毀損屍體等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

中和 公公 公婆

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